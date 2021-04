Ces grumeaux étranges d ‘«  inflatons’ ‘pourraient être les toutes premières structures de l’univers

Une simulation à ultra-haute résolution d’une minuscule tranche de l’univers – un million de fois plus petite qu’un proton – a révélé les toutes premières structures à exister. Et ces structures denses sont bizarres.

Les premiers trillionièmes de seconde après la Big Bang , l’univers était un endroit chaud et soupy, chauffé à plus d’un billion de degrés. Bien que les scientifiques ne puissent pas observer directement ce moment dans le temps, ils peuvent le reconstruire à l’aide de simulations informatiques de grande puissance.

Les nouvelles simulations, plus détaillées que jamais, ont montré comment, dans ces premiers cas, la gravité provoquait le regroupement de particules quantiques appelées inflatons. Les résultats ont montré pour la première fois comment ces morceaux formaient alors des structures complexes et denses pesant entre quelques grammes et 20 kilogrammes – à peu près plus lourds qu’un timbre-poste mais plus légers qu’un bulldog – emballées dans un espace plus petit qu’une particule élémentaire.

Les simulations sont les premières à montrer suffisamment de détails pour que les scientifiques puissent déchiffrer la gamme de tailles et de formes de ces structures infantiles. De plus, les résultats correspondaient élégamment à un modèle théorique simple vieux de près de 40 ans, a déclaré le co-auteur de l’étude, Richard Easther, professeur de physique à l’Université d’Auckland.

« Nous découvrons cette phase incroyablement complexe dans le tout premier univers, qui commence seulement à être bien compris. »

Les simulations ont modélisé un temps de fin d’inflation, une période où l’univers a massivement gonflé en taille. À cette époque, l’univers ne contenait que de l’énergie et des inflatons – un type de matière quantique qui s’est formée à partir du champ d’énergie qui a rempli tout l’espace après le Big Bang.

Une nouvelle simulation montre la croissance de structures minuscules et extrêmement denses très peu de temps après la phase d’inflation du tout premier univers. Entre les états initial et final (respectivement en haut à gauche et à droite), la zone représentée s’est étendue à 10 millions de fois son volume initial, mais elle est encore plusieurs fois plus petite que l’intérieur d’un proton. La touffe agrandie en bas à gauche aurait une masse d’environ 44 livres (20 kilogrammes). (Crédit d’image: Jens Niemeyer / Université de Göttingen)

Les physiciens pensent que les structures d’inflaton observées dans les simulations résultaient de fluctuations dans ce champ d’énergie immédiatement après le Big Bang. Ce même champ a probablement créé les structures galactiques à grande échelle vues dans l’univers aujourd’hui qui font des milliards d’années-lumière de diamètre.

Les structures denses remplies d’inflaton vues dans les simulations n’ont probablement pas duré longtemps, car elles se sont probablement transformées en particules élémentaires en quelques fractions de seconde. Mais avec leurs densités élevées – atteignant jusqu’à 100 000 fois plus dense l’espace environnant – leurs mouvements et interactions peuvent avoir généré des ondulations dans le tissu de l’espace-temps appelées ondes gravitationnelles. Les nouvelles simulations aideront les scientifiques à calculer exactement la taille de ces ondes gravitationnelles, ce qui aidera les futures expériences à rechercher des ondulations similaires dans l’univers.

Les petits morceaux pourraient également s’être effondrés sous leur propre poids, créant les premiers trous noirs de l’univers, appelés trous noirs primordiaux. Certains scientifiques pensent que de tels trous noirs pourraient être un candidat pour la matière noire – la substance mystérieuse que personne n’a directement vue mais qui représente 85% de la matière dans l’univers aujourd’hui. Les physiciens n’ont pas vu de trous noirs dans leurs simulations, mais ils prévoient d’exécuter à l’avenir des simulations plus longues et plus détaillées qui pourraient montrer de tels objets.

« Les trous noirs primordiaux sont une possibilité intéressante à ce stade – ils peuvent conduire à un nouveau comportement mais fourniraient également de nouvelles poignées pour tester le modèle », a écrit Easther dans un e-mail à 45Secondes.fr. Étant donné que certains trous noirs primordiaux devraient persister dans l’univers actuel, en trouver un pourrait aider à vérifier les modèles scientifiques de ces premiers moments de l’enfance de l’univers.

Easther et ses collègues ont publié un article décrivant les simulations le 22 mars dans la revue Physical Review D.

