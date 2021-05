Ces fourmis ouvrières traînent leurs reines vers des garçonnières lointaines pour s’accoupler

Les fourmis ouvrières sont connues pour assumer de nombreux rôles différents, des ramasseurs de déchets aux infirmières qui pansent les blessures des camarades blessés, en passant par les gardiennes qui s’occupent des jeunes de leur chef. Mais une espèce de fourmi méditerranéenne pousse le travail royal à l’extrême: les fourmis ouvrières utilisent leurs mandibules pour transporter leur jeune reine vers des nids lointains afin qu’elle puisse s’accoupler, selon de nouvelles recherches.

Malgré leur taille minuscule – environ 0,1 pouce (2 à 3 millimètres) – Cardiocondyla elegans Des fourmisiers ont été observés transportant des reines jusqu’à 50 pieds (15 mètres) de leur nid domestique et les déposant à l’extérieur des colonies voisines. (C’est environ 5 500 fois la longueur du corps de la fourmi. Si une personne de 5 pieds de haut (1,5 mètre) effectuait le trajet équivalent, elle couvrirait 27 500 pieds, soit plus de 8 300 m.)

Les scientifiques pensent que cette superposition de reines à des nids éloignés est le premier cas enregistré de jumelage par des tiers chez des animaux; et tout cela pour éviter la consanguinité.

« Ils ont besoin de la diversité génétique pour survivre », a déclaré l’auteure principale Mathilde Vidal, doctorante à l’Université de Ratisbonne en Allemagne, à 45Secondes.fr. « Chez d’autres espèces, les fourmis mâles peuvent tout simplement s’envoler, mais ici les mâles n’ont pas d’ailes et les reines n’utiliseront pas leurs ailes. Les reines ne quitteront pas non plus les nids d’elles-mêmes – c’est aux ouvrières de les porter. en dehors. »

Entre 2014 et 2019, Vidal et ses collègues ont cartographié 175 Cardiocondyla elegans colonies de fourmis dans le sud de la France; ils ont observé comment les fourmis ouvrières portent les reines en les saisissant fermement dans leurs mandibules et en les tirant sur le dos, ne relâchant la reine qu’une fois à l’extérieur d’un nid étranger.

Après qu’une reine a été déposée à l’extérieur, ont découvert les chercheurs, elle est autorisée à entrer dans la chambre d’accouplement, située près de l’entrée du nid et remplie de mâles – tous confinés à l’intérieur de la chambre et habitués à s’accoupler avec des femelles étroitement apparentées. La reine extérieure s’accouple ensuite avec les fourmis mâles, stockant leur sperme dans un sac appelé spermathèque pour le reste de sa vie.

Une fois que la reine s’est accouplée avec succès, elle passe l’hiver dans le nid étranger avant d’être expulsée au printemps pour démarrer sa propre colonie, ont découvert les chercheurs. Ce comportement pourrait être lié aux règles strictes des fourmis concernant l’allocation des ressources. Il peut être dans l’intérêt d’une colonie de s’occuper d’une reine étrangère qui porte ses gènes, mais les ouvrières ne toléreront pas plus d’une reine pondeuse à forte intensité de ressources dans un nid pendant trop longtemps; les ouvrières peuvent souvent devenir hostiles, voire meurtrières, à toute reine qui dépasse son accueil.

Mais l’histoire de la reine des fourmis ne s’arrête pas toujours là. Les chercheurs pensent que certaines jeunes reines sont transportées dans plusieurs colonies par des fourmis ouvrières de différents nids, s’accouplant avec des mâles de tous.

«Dans un nid avec beaucoup de nouvelles reines à envoyer, il y a de fortes chances qu’un ouvrier ramasse occasionnellement une reine extraterrestre», a déclaré Vidal.

Parmi la plupart des espèces de fourmis, la consanguinité excessive est généralement neutralisée par des vols nuptiaux – des événements d’un seul jour d’été au cours desquels les mâles et les femelles ailés s’envolent pour se reproduire en grands essaims. Mais Cardiocondyla elegans«les mâles sont sans ailes et les ailes de leurs reines semblent être en grande partie vestigiales. Ainsi, afin d’assurer un mélange sain de gènes et une dispersion prudente des parents dans leur habitat capricieux et sujet aux inondations, les travailleurs doivent prêter une mandibule.

« Environ 40% des colonies peuvent mourir chaque année », a déclaré Vidal à propos de cette espèce particulière. « S’ils veulent s’assurer que leurs gènes survivent, ils doivent s’assurer qu’ils sont bien répartis. »

Pourtant, même avec ces efforts de redistribution zélés, la consanguinité joue toujours un rôle vital dans les cycles de reproduction des fourmis. Des expériences génétiques ont révélé que les deux tiers de tous les accouplements de Cardiocondyla sont entre des parents proches.

« Ces reines ont tendance à s’accoupler avec environ huit hommes dans leur vie, dont quatre, en moyenne, sont des frères », a déclaré Vidal. « Ces quatre autres peuvent provenir de plusieurs colonies, mais nous ne savons pas encore à combien ils sont emmenés en moyenne. »

Des mystères subsistent, tels que ce qui pousse les fourmis ouvrières chargées de reines à sauter les nids plus proches au profit de ceux qui sont plus éloignés, ou quelles autres règles pourraient régir les décisions des travailleurs sur l’endroit où elles quittent leurs reines. Les réponses à ces questions pourraient rester insaisissables jusqu’à ce que les chercheurs trouvent un moyen de faire exécuter aux fourmis le comportement de transport dans un environnement de laboratoire. Pourtant, la recherche met en évidence un fait intéressant et rarement observé sur les sociétés de fourmis et toutes les sociétés en général: les dirigeants sont autant un instrument des gouvernés que les gouvernés le sont des dirigeants, et sont rapidement supprimés une fois qu’ils ont survécu à leur utilité.

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 3 mai dans la revue Communications Biology.

