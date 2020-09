Ces escargots de mer volent comme des papillons, coulent comme des deltaplane (VIDEO)

Certains escargots marins planent dans l’eau en agitant leurs appendices squidgy dans les deux sens, semblables aux ailes de papillon – maintenant, les scientifiques ont découvert que la forme de la coquille des escargots les aide également à parcourir la mer.

La nouvelle étude, publiée le 7 septembre dans la revue Frontiers in Marine Science, montre que les gros escargots aux coquilles minces et allongées coupent l’eau plus rapidement que les petits escargots à coquilles rondes et enroulées. Les petits escargots nagent plus lentement, en partie à cause de leurs petites ailes, mais leur taille et leur vitesse les empêchent également de surmonter facilement la résistance de l’eau environnante, explique l’auteur de l’étude David Murphy, professeur adjoint au Département de génie mécanique. de l’Université de Floride du Sud, a déclaré à Live Science dans un e-mail. “Les escargots plus gros peuvent facilement surmonter les effets de cette viscosité”, ou la résistance de l’eau à l’écoulement, et ceux avec des coquilles profilées coupent l’eau encore plus facilement, a-t-il déclaré.

Les escargots profilés glissent dans l’eau comme une aile d’avion sculpte l’air.

Alors que les grands escargots nagent plus vite que les petits, les neuf espèces d’escargots que les auteurs ont étudiées parcourent des distances similaires lors de la recherche de nourriture, selon un communiqué. Les escargots, qui mesurent environ 0,03 à 0,5 pouces (0,9 à 13,1 millimètres) de longueur, parcourent chacun entre 162 et 984 pieds (50 à 300 mètres) par jour, nageant vers le ciel pour se nourrir à la surface la nuit et s’enfonçant pour se reposer pendant le jour.

En nageant, les escargots peuvent parcourir entre une et 24 longueurs de corps par seconde, s’élevant en spirale en zigzag; une fois terminé pour la nuit, ils s’enfoncent légèrement en biais, descendant à une vitesse similaire. Les gros escargots glissent gracieusement dans l’eau en coulant, grâce à leurs coquilles allongées.

Sept des espèces d’escargots incluses dans l’étude sont affectueusement connues sous le nom de «papillons de mer» pour leurs ailes flottantes; dans des recherches antérieures, Murphy et ses collègues ont découvert que les papillons de mer battent des ailes dans un motif en huit, similaire au mouvement des mouches des fruits, et ont appelé les créatures des «insectes honoraires», a rapporté Live Science.

Murphy et son laboratoire étudient les animaux qui volent à la fois dans et hors de l’eau, et ils prévoient de concevoir de minuscules véhicules aquatiques et aériens inspirés par différents organismes, a déclaré Murphy. Les véhicules “pourraient être utilisés dans de nombreuses applications différentes. Par exemple, ils pourraient prendre des données sous la surface de l’eau, puis remonter dans les airs pour transmettre des données”, a-t-il déclaré.

