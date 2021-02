Ces écouteurs ultra-bon marché de Xiaomi ont un prix pour leur design

Les pilotes Xiaomi Mi Dual sont certains casques filaires sont très intéressantsSurtout pour les chanceux qui ont encore leur prise audio standard de 3,5 mm.

Et ils le sont pour de nombreuses raisons, pas seulement parce que ce sont des écouteurs. fait avec des aimants ultra-bon marché et un design sobre et minimaliste dans le plus pur style Xiaomi, mais aussi parce qu’ils ont une qualité exceptionnelle pour un accessoire essentiel qui coûte énormément … Environ 10 euros pour changer!

Non seulement ils sont bon marché, mais les Mi Dual Drivers remportent même des prix comme le prestigieux iF Design Award

Dans ce cas, nous parlons d’écouteurs du type dans l’oreille et coupe classique dans sa conception, assemblé sous un boîtier en aluminium anodisé et avec deux contrôleurs dynamiques jusqu’à 10 et 8 millimètres, parfaitement préparés pour nous offrir les aigus les plus clairs et les graves les plus intenses.

En fait, Xiaomi se vante une expérience sonore immersive pas comme les autres grâce à sa capacité à séparer de manière très fiable les voix et les instruments, conservant ainsi la puissance et évitant les distorsions dans les graves sans les impliquer non plus une perte de qualité dans les médiums et les aigus.

Les écouteurs sont également livrés avec un contrôleur intégré à son câble où l’on retrouvera les trois boutons typiques et un micro, une grande résistance aux chocs et aux rayures grâce à son boitier métallique, et une finition tissée similaire à la fibre de carbone très attrayant en combinaison avec les couleurs disponibles.

Non seulement cela, et ils ont câble tressé pour éviter l’emmêlement avec un connecteur coudé à 90 degrés qui améliore la durabilité, plus une zone magnétisée à l’arrière de chaque oreillette cela permet de les joindre magnétiquement pour les stocker de manière plus confortable.

Ils sont compatible avec les assistants vocaux les plus populaires Grâce au bouton d’action au centre du contrôleur, ils arrivent avec des bouchons en caoutchouc de différentes tailles et disposent d’un système d’annulation de bruit passif ce qui signifie que, compte tenu de l’énorme déploiement mentionné, peu de doutes subsistent que ils méritent un prix comme ceux décernés annuellement par l’iF International Forum Design depuis 1954.

Ainsi, à toutes les caractéristiques précédentes, il est ajouté que Les pilotes Xiaomi Mi Dual bénéficient d’un iF Design Award pour l’excellence du design, une récompense que la société a reçue pour des dizaines d’autres produits, reconnaissant un design rond, un son de qualité parfaitement équilibré, et le tout à un prix absolument hors de la boîte.

