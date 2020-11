Ces drones livrent des écouvillons Covid-19 à la maison

Obtenir un tampon pour ceux qui soupçonnent qu’ils souffrent de COVID-19[feminine il peut s’agir d’un processus long et tortueux: en Italie, la deuxième vague d’infections le montre, tandis qu’aux États-Unis, le problème n’a jamais cessé d’inquiéter la population et les chercheurs. Juste pour essayer de raccourcir les délais d’achat des tests, aux États-Unis, une expérience a récemment commencé qui vise à livrer des écouvillons à la maison au domicile de patients potentiels en utilisant des drones, pour ensuite les récupérer quelques minutes plus tard et les livrer aux laboratoires où elles seront analysées.

Le service a été créé par la chaîne de magasins Walmart, qui prévoit pour le moment de lancer un programme pilote dans les villes d’El Paso, au Texas, et de Cheektowaga, à New York. Deux des supermarchés de la ville fonctionneront comme une base d’approvisionnement pour les tests fournis par Quest Diagnostics et en même temps comme une station de décollage pour les drones mis à disposition par DroneUp. Les tests ils seront réservés à partir d’un site Web spécifique où l’adresse de résidence et l’heure demandée pour la livraison seront fournies: si la maison est située à moins de deux kilomètres et demi à partir du point de décollage, le rendez-vous sera fixé et l’un des drones de la flotte se présentera à la porte de la maison à l’heure nécessaire pour livrer le kit.

Une fois le prélèvement effectué dans les murs de la maison, l’échantillon obtenu va scellé dans un conteneur hermétique puis dans une enveloppe, que le drone livrera ensuite au point de collecte. Les résultats des tests viennent communiqué sur une application dès qu’elle est obtenue. L’approche a certainement du potentiel: elle évite les foules dans les centres de collecte et les files d’attente du service au volant pour les tests depuis la fenêtre de la voiture. Cependant, il reste une limite non négligeable: les tests vont administré indépendamment, sans personnel médical qui puisse s’assurer que la procédure de prélèvement des échantillons a été effectuée correctement.