Ces deux anciens Pixel reçoivent Android 13 grâce à Lineage OS

La série Pixel de Google a parcouru un long chemin depuis la présentation de son premier modèle. Il n’y a pas longtemps, nous vous proposions l’analyse du Google Pixel 7, ainsi que l’analyse respective du Pixel 7 Pro, livré avec Android 13 et toutes ses nouveautés. Cependant, ce n’est pas l’un de ces nouveaux membres de la famille dont il est temps de parler dans cet article.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être encore de l’époque des Google Pixel 2 et Pixel 2 XL. Ces appareils, qui ont depuis longtemps cessé de bénéficier du support officiel de Google, sont ceux dont nous allons parler dans cet article. Cela semble trop beau pour être vrai, mais la vérité est que grâce à la communauté Android les deux appareils peuvent mettre à jour vers Android 13.

Lineage OS 20 apporte Android 13 aux Pixel 2 et 2 XL

Comme publié sur 9to5Google, nous savons maintenant que Lineage OS 20, basé sur Android 13, est officiel pour les Pixel 2 et 2 XL. Cependant, et aussi appétissant que cela puisse paraître, il convient de rappeler qu’il est nécessaire d’avoir une connaissance avancée d’Android et de savoir utiliser la console ADB pour pouvoir le faire. Il faut aussi déverrouiller le chargeur de démarrage de l’appareilce qui, dans de nombreux cas, entraîne la perte de la garantie du fabricant.

Cependant, malgré le fait que les deux appareils vedettes de l’annonce soient les Pixel de Google, il y a plus d’appareils officiellement pris en charge par Lineage OS 20. Ils sont les suivants:

Google ADT-3.

Nubie Z17.

Nubie Z18 Mini.

BQ Aquaris X.

BQ Aquaris X Pro.

Boîtier TV Dynalink.

Qu’est-ce qu’une ROM personnalisée et comment en installer une

Comme toujours quand on parle de ROM personnalisées, nous vous déconseillons de les installer si votre téléphone est toujours officiellement pris en charge. Comme nous l’avons dit plus haut, les procédures à suivre pour installer une ROM personnalisée ne sont pas accessibles à tout le monde.

Bien sûr, si vous avez un de ces appareils c’est un bon moyen de les tenir à jour avec l’une des meilleures distributions Android du marché secondaire que l’on puisse trouver actuellement.

Développeurs XDA | Télécharger Lineage OS 20 pour Google Pixel 2

Développeurs XDA | Télécharger Lineage OS 20 pour Google Pixel 2 XL

