Ces corbeaux friands de viande sont en train d’arracher des steaks aux clients de Costco

Les clients d’un Costco à South Anchorage, en Alaska, ont remarqué que leurs sacs à provisions sont un peu plus légers et que tout est lié à des oiseaux rusés qui traînent dans le parking à la recherche de leur prochain repas.

L’Anchorage Daily News a rapporté que des corbeaux du magasin Dimond Boulevard avaient jalonné le parking à la recherche de leur prochain dîner de steak.

«Nous avions acheté un paquet de quatre steaks de filet mignon», a raconté Marnie Jones au journal à propos d’une sortie shopping avec son mari. «C’était sur le bas du chariot, et il le poussait à travers la neige cahoteuse.

Lorsque Jones et son mari ont atteint leur véhicule, la viande a glissé sur le sol. Son mari tourna le dos pour faire ses courses avant de se rendre compte que le paquet avait glissé. Quand ils sont rentrés chez eux et ont tout rangé, il a remarqué qu’il manquait un steak.

«Il a dit: ‘Oh mon Dieu, après avoir ramassé ce paquet de steaks, j’ai vu un corbeau dans le parking avec un steak dans la bouche», a déclaré Jones.

Une autre cliente a publié sur Facebook la rencontre de ses parents avec les corbeaux.

« Quelqu’un d’autre a eu une » expérience « avec les corbeaux chez Dimond Costco? » Kimberly Y. Waller a posté le 17 mars. « Mes parents s’occupaient de leurs affaires après un magasin et sont rentrés chez eux avec un steak en moins! L’oiseau l’a arraché du paquet dans le parking. »

« Girllllllll ils sont vicieux et calculateurs », a commenté une personne. « J’avais essayé de me distraire pendant que l’autre allait chercher mes mini pastèques. »

« Omg oui! » a écrit un autre commentateur. « La charrette de mon mari a été attaquée dans le parking et a perdu quelques côtes courtes. Nous avons retourné le colis et ils ont dit que beaucoup de gens retournaient de la viande à cause des attaques de corbeaux. »

« » Dites que vous êtes en Alaska sans dire que vous êtes en Alaska « , a plaisanté une autre personne.

Un autre acheteur a rapporté que pendant qu’elle attachait son bébé dans le siège d’auto, un corbeau s’est précipité et a volé des côtes courtes de son caddie. Un an plus tard, elle a de nouveau fait prendre de la viande par les oiseaux – cette fois, c’était des côtes de porc.

Matt Lewallen a perdu une seule côte courte de sa commande en emballant des produits d’épicerie dans la voiture. Il a dit qu’il croyait que les corbeaux étaient des récidivistes.

«Ils savent ce qu’ils font; ce n’est pas leur première fois », a déclaré Lewallen. « Ils sont très gros, donc je pense qu’ils ont tout un système là-bas. »

AUJOURD’HUI Food a contacté Costco pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Selon le ministère du poisson et du gibier de l’Alaska, le corbeau réside toute l’année en Alaska avec un régime alimentaire composé de céréales, de baies, de fruits, de petits invertébrés, d’amphibiens, de reptiles, de petits mammifères et d’oiseaux.

Aucun mot pour savoir s’ils préfèrent un portier ou un steak de jupe.

En rapport: