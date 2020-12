Ces coquilles bénies qui nous aident tellement

Conque de mer, l’un des symboles de la déesse. Dans les tombes néolithiques, il y avait déjà des conques. L’utilisation des cauris comme instrument magique et symbolique de la déesse est ancienne!

Nous pensons toujours que les búzios ne sont utilisés que par magie dans les belles religions afro-brésiliennes du Candomblé ou de l’Umbanda. Mais ils ne le sont pas.

Depuis l’antiquité, les buzios sont apparus comme des coquillages à la fois pour l’art et pour une utilisation comme instrument musical ou thérapeutique.

En Chine, elle servait déjà de monnaie au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, pour ensuite passer en Afrique par les Indiens puis au Brésil avec les esclaves africains.

Au Brésil, de grosses coquilles étaient utilisées comme corne! Aussi dans les barges et les bateaux de pêche, ils avaient une touche spéciale sur ces navires pour la communication.

Le contact de la conque annonçait du poisson frais ou de la viande verte; appels de détresse, etc. Au Brésil, pendant longtemps, il a été utilisé comme monnaie, comme en Chine. Dans l’arrière-pays brésilien aussi, pour le déjeuner. Par conséquent, pas seulement pour les rites spirituels.

Les Indiens adoraient faire des colliers, des bracelets et des ornements avec ces petits coquillages. Ils avaient un sens de l’ornement et aussi magique et thérapeutique.

En Inde, Açankha est une amulette dédiée au dieu Vixnu ou Vishnu. Il est utilisé comme trompette marine.

C’est tellement bien quand on connaît les origines, de ne pas rester coincé.

Alors, quand vous vous sentez seul, que vous voulez une petite amie, jouez de cet instrument sur la plage et demandez aux Fishmen qu’ils vous répondront rapidement.

Quant aux femmes, si elles sont glaciales, mettez votre nom à l’intérieur de la conque, en faisant une lettre très objective à la déesse Anfritite, Iemanjá ou Aphrodite. Allumez juste de l’encens et pas de bougies avec les gens aquatiques et bonne chance!

Bénédictions complètes!