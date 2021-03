Ces cinq tiktokers deviendront milliardaires

Les influenceurs les plus connus de TIC Tac à présent, ils sont maintenus d’une manière bien plus que digne, en effet: une petite élite a amassé un patrimoine enviable sur la plate-forme au cours des derniers mois, qui dans certains cas dépasse le million de dollars. La curiosité pour le bien-être de ce petit cercle d’utilisateurs n’est pas surprenante, et c’est ce qui a conduit l’équipe de Fresh Student Living à risquer un classement de tiktoker qui deviendra d’abord milliardaires.

Le classement

Étant donné que l’expérience n’a aucune prétention d’exactitude, le classement voit l’actuelle reine des médias sociaux en tête, c’est-à-dire Charli D’Amelio. Selon les calculs de Fresh Student Living, le danseur de 16 ans devrait atteindre le cap en 2033, à l’âge de 28 ans. Pour le deuxième tiktoker milliardaire il faudra attendre encore 5 ans: en 2038 ce sera au tour de Addison Rae, qui à cette date aura eu 37 ans. Le premier homme du classement sera Zach King: le tiktoker célèbre pour ses tours de magie sera sacré milliardaire en 2041, à l’âge de 53 ans. En 2044, le futur de 47 ans Beau poarque atteindra le même objectif, suivi deux ans plus tard par le beatboxer Spencer X – alors âgé de 53 ans.

Les outils utilisés

Le calcul ne peut pas être considéré comme particulièrement précis. Les influenceurs de TikTok gagnent en fait principalement grâce à des accords de parrainage avec des entreprises et des marques qui les récompensent pour avoir parlé de leurs produits, et ces contrats sont de nature privée. Il existe des outils en ligne qui, sur la base d’estimations sectorielles, hypothèses de risque sur la valeur d’un éventuel poste sponsorisé en prenant également en compte des éléments tels que le nombre de followers et le taux d’interaction que chaque contenu génère vis-à-vis du public régulier. En particulier, le classement a été compilé avec le calculateur d’argent Influencer Marketing Hub, en supposant que chaque influenceur publie exactement 5 articles sponsorisés chaque année.

Il va sans dire que les chiffres qui résultent de ces outils peuvent être également largement sous-estimés ou surestimés – ne serait-ce que pour le fait qu’ils ne prennent pas en compte les gains découlant activités en dehors de TikTok. Ce sont précisément ces activités que visent de nombreux influenceurs de plate-forme. Des gammes de produits avec votre propre nom aux séries télévisées et aux publicités: pour assurer un avenir confortable, la meilleure stratégie n’est pas de se concentrer uniquement sur TikTok. Après tout, l’application – un autre aspect qui n’est pas pris en compte par le calcul Fresh Student Living – ce ne sera pas éternel ou immuable: cela pourrait encore être autour de 2032, bien que dans 11 ans les fans de Charli D’Amelio aient pu légitimement passer à autre chose.

