Ces cinq recettes de tofu ne sont pas réservées aux végétariens

25/08/2020 12h57

Le 25 août est la Journée mondiale du tofu. Le caillé de haricots fait partie intégrante de la cuisine asiatique depuis le 10ème siècle et, depuis quelques années, la nourriture est également de plus en plus populaire en Occident. Cela crée un plat savoureux à partir de la masse blanche fade.

En Asie de l’Est, le tofu est un aliment de base depuis des milliers d’années, jouissant presque du même statut que le riz. Semblable au fromage blanc à base de lait, le soja est transformé en tofu. Le tofu n’est pas seulement riche en protéines et en vitamines, il est sans cholestérol, faible en gras et contient des acides aminés essentiels. Parce qu’il est si changeant, le tofu jouit également d’une popularité croissante dans ce pays.

Tofu Teriyaki

Teriyaki est l’une des sauces les plus populaires de la cuisine japonaise – et elle se marie bien avec le tofu. Appuyez d’abord sur le bloc de tofu naturel pour le sécher avec un torchon et coupez-le en tranches ou en cubes. Mélanger dans un bol avec un peu de sauce soja et de fécule de maïs pour que tous les morceaux soient bien couverts. Placer les cubes sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé et cuire au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce que les morceaux deviennent légèrement dorés.

Pour la sauce, mettez environ 80 millilitres de tamari ou de sauce soja dans un bol, ajoutez trois cuillères à soupe de cassonade, deux cuillères à soupe de vinaigre de riz, deux cuillères à soupe de mirin (vin de riz doux), une cuillère à café d’huile de sésame, une cuillère à soupe de fécule de maïs, un peu de gingembre râpé et une gousse d’ail hachée. Mettez la sauce dans une poêle haute et laissez mijoter à température moyenne pendant une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’elle devienne épaisse et épaisse. Ajouter les cubes de tofu cuit au four et laisser tremper la sauce. Terminer avec les graines de sésame, les piments chili hachés et les oignons nouveaux et servir avec les nouilles Mie et les légumes.

Aussi intéressant:

Tofu orange

Pour la variante de tofu du plat populaire américano-chinois “Orange Chicken”, appuyez sur le tofu pour le sécher, coupez-le à la forme désirée et recouvrez-le de fécule de maïs. Faites frire dans une poêle avec un peu d’huile jusqu’à ce que les cubes deviennent dorés.

Pendant ce temps, faites frire une gousse d’ail et du gingembre râpé dans une poêle haute, ajoutez 70 grammes de cassonade, 120 millilitres de jus d’orange et 60 millilitres de vinaigre de vin blanc. Il y a aussi trois cuillères à soupe de tamari ou de sauce soja, deux cuillères à soupe de fécule de maïs et deux cuillères à soupe d’eau froide. Lorsque la sauce est épaisse et que les cubes de tofu sont dorés, ajoutez le tofu à la sauce et mélangez. Garnir de graines de sésame, de riz et de légumes – c’est fait!

Source: instagram.com

Tofu aux arachides

Le tofu fumé est le meilleur pour cette recette; cette variante est disponible dans les magasins dans différentes saveurs – y compris les arachides. Coupez le tofu fumé sélectionné en cubes, placez-le dans un wok avec un peu d’huile et faites-le frire. À feu doux, ajoutez quatre cuillères à soupe de tamari ou de sauce soja, deux cuillères à soupe de sauce sriracha ou chili et trois cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Si la température est trop élevée, le beurre d’arachide collera facilement. Ajouter le riz précuit et les légumes de votre choix et mélanger.

Bol Bouddha au tofu

Pour le bol Bouddha au tofu, coupez d’abord des petits cubes de tofu et placez-les dans un bol. Ajouter une marinade de trois cuillères à soupe de tamari ou de sauce soja, une cuillère à soupe de sirop d’érable, une cuillère à soupe et demie d’huile de sésame et un mélange d’épices de votre choix au tofu et laisser reposer au réfrigérateur.

Coupez les carottes en petites tranches et faites-les cuire dans de l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Égouttez l’eau, ajoutez les oignons nouveaux émincés, un peu d’huile et le sirop d’érable. Pendant que les légumes mijotent à la température la plus basse, faites revenir légèrement le tofu mariné dans une poêle pendant dix minutes. Mettez du riz ou du quinoa cuit dans un bol, ajoutez les carottes et le tofu. Enfin, coupez la moitié d’un avocat en cubes et ajoutez.

«Tofu brouillé» ou œufs de tofu brouillé

Pour ce que l’on appelle le «tofu brouillé», qui doit son nom à la similitude visuelle et gustative avec l’œuf, le tofu naturel, mais aussi le tofu soyeux, conviennent très bien. La consistance parfaite provient d’un mélange des deux types de tofu. Coupez d’abord le tofu naturel en morceaux et pressez avec une fourchette pour créer un “crumble”.

Faites chauffer de l’huile dans une poêle, ajoutez le tofu et faites-le frire brièvement, puis ajoutez un demi-paquet de tofu soyeux et mélangez à nouveau un peu à la fourchette. Mélangez ensuite deux cuillères à café de curcuma dans le tofu. Ajoutez ensuite une cuillère à café de sel de kala namak. Ajoutez éventuellement des oignons nouveaux, des tomates ou des légumes. Dès que le tofu atteint la consistance souhaitée, il peut être servi.

Source: instagram.com

(ncz / spot)