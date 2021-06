Ces chercheurs utilisent directement le corps humain pour envoyer de l’électricité aux wearables

L’un des plus gros inconvénients de vêtements aujourd’hui, c’est l’autonomie dont ils disposent. Beaucoup d’entre eux doivent être chargés chaque nuit ou chaque semaine selon les fonctionnalités qu’ils offrent. Mais et s’ils n’avaient pas besoin de batterie ? Et si le corps humain lui-même leur fournissait de l’énergie ? C’est ce que propose désormais une enquête et ce n’est pas la première à proposer une alternative.





Un groupe de chercheurs de l’Université nationale de Singapour a récemment présenté ses travaux intéressants. Une œuvre dans laquelle ils relatent la alimenter des appareils électroniques à travers le corps humain. Appareils électroniques portables qui sont normalement attachés au corps, tels que montres intelligentes, moniteurs de mouvement et de sommeil ou appareils médicaux pour surveiller la santé du patient.

La technologie que l’équipe a développée permet un seul appareil, tel qu’un téléphone portable, alimente d’autres appareils portables sur le corps de l’utilisateur en utilisant son corps comme moyen de transmission d’énergie. D’une certaine manière, le corps de l’utilisateur actuel comme câble d’alimentation, ou plutôt comme base de recharge.

Pour démontrer sa faisabilité, les chercheurs ont développé deux appareils : un émetteur et un récepteur. Le dispositif émetteur envoie de l’énergie d’un endroit du corps en contact avec la peau vers un autre endroit du corps qui est également en contact avec la peau. Par conséquent, seul un produit électronique alimenté par batterie qui est en contact avec la peau serait nécessaire pour alimenter d’autres appareils portables sans batterie.

Dans l’expérience, les chercheurs ont réalisé qu’avec une seule source d’énergie complètement chargée, alimenter jusqu’à dix appareils portables différents pendant dix heures.

Pourquoi porter des wearables avec votre corps

Les avantages de quelque chose comme ça? Essentiellement tavoir moins d’appareils à charger tout le temps. En chargeant simplement, par exemple, un téléphone avec suffisamment de batterie, nous pourrions alimenter la montre intelligente, les écouteurs sans fil et d’autres appareils portables que nous portons sur le corps.

De plus, cela signifie ne pas avoir à mettre de piles dans les appareils portables et donc à alimenter économiser beaucoup de volume. Après tout, les batteries sont les composants les plus gros et les plus volumineux des appareils électroniques portables. On pourrait, par exemple, voir des patchs avec des systèmes d’électrocardiogramme ou des autocollants qui surveillent le sommeil de l’utilisateur sans rien porter d’inconfortable toute la nuit.

La prochaine étape est maintenant réaliser la miniaturisation du dispositif d’envoi et de réception. De même, démontrez sa viabilité financière et la mise en œuvre qui pourrait être faite dans les appareils portables sur le marché.

Via | EurêkAlerte !