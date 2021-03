Ces chercheurs sont déterminés à créer des machines qui vont contre nous et ils se rapprochent de plus en plus de l’atteindre.

Il y a des années, un club de comédie de stand-up dont je ne me souviens pas du nom en ce moment a défendu que ce qui faisait le plus plaisir au monde n’était pas « ni la nourriture, ni l’argent, ni le fait de se gratter le dos … Le plaisir du monde est de avoir raison. » Cette cela faisait partie de l’attrait discret de la robotique: avoir une corne d’abondance de pots qui nous écouteraient et seraient d’accord avec nous.

Cependant, dès le début, la science-fiction nous a prévenus que cela n’allait pas être facile. Il ne faut pas oublier que la première œuvre de fiction comprenant des robots, «RUR» de Karel Čapek, aboutit déjà à des dizaines de ces êtres artificiels organisant une révolution et détruisant l’humanité. Désolé pour le spoiler, mais c’est important: surtout depuis il y a des équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus, sur la formation d’intelligences artificielles pour nous opposer.

Une IA peut-elle nous battre dans un débat?

La « bonne » nouvelle est que ils ne le font toujours pas assez bien pour nous convaincre au milieu du débat, mais ils ne le font pas mal. Le groupe de recherche de Noam Slonim vient de présenter dans la revue «Nature» un agent autonome qui peut participer à un débat compétitif avec les humains. Et ce n’est pas une question triviale.

Jusqu’à maintenant le travail d’imitation lié à la langue a donné des résultats mitigés. D’une part, nous avons réussi à faire des algorithmes capables de comprendre l’émotivité d’une phrase; d’autre part, des choses comme résumer des textes ou s’engager dans des dialogues se sont révélées beaucoup plus complexes.

Selon «Nature», Project Debater (qui est le nom de l’ensemble d’algorithmes) analyse une archive de 400 millions d’articles de journaux et de pages Wikipédia pour élaborer des arguments et des contre-arguments à utiliser dans un débat avec des humains. L’équipe l’a mis à l’épreuve lors d’un débat sur l’éducation préscolaire gratuite et utilisé les transcriptions de la même chose pour un jury pour noter les déclarations à l’aveugle.

Débiteur de projet a obtenu de bons scores, même s’il n’a pas encore réussi à gagner un débat. Cependant, comme c’est souvent le cas, les distances se raccourcissent progressivement et ces petits pas nous rapprochent d’un scénario où les intelligences artificielles peuvent participer à des activités humaines complexes telles que détruire le monde ou, qui sait, gagner un débat électoral.

Image | Adam Lukomski