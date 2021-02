Ces chercheurs proposent que ce sont les restes d’une comète et non un astéroïde qui ont anéanti les dinosaures

Pendant des années, des chercheurs de différentes branches de la science ont cherché à déterminer ce qui avait tué exactement les dinosaures. Il y a eu quelques théories, bien que la plus plausible de toutes soit l’impact d’un objet extérieur à la Terre. Un astéroïde? C’est ce qui a toujours été pensé, mais les chercheurs de Harvard disent maintenant qu’il s’agissait en fait des restes d’une comète.





L’origine de la fin des dinosaures semble être sous l’impact d’un astéroïde. Un impact parfaitement mortel selon la recherche a provoqué la libération d’une énorme quantité de tonnes de soufre. Cela a par conséquent modifié l’atmosphère et le climat de la Terre pour une bonne saison, provoquant ainsi l’extinction de dinosaures incapables de s’adapter au changement.

Du nuage d’Oort au Mexique

L’impact de cet astéroïde s’est produit il y a 66 millions d’années au Mexique, dans le cratère Chicxulub. La théorie principale suggère que l’objet qui a frappé provenait de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Un astéroïde qui, en raison de son orbite, de l’attraction gravitationnelle de la Terre et d’autres facteurs, a fini par toucher le Mexique. Maintenant, une équipe de chercheurs de Harvard dit qu’en fait ce n’était ni un astéroïde ni ne provenait de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Selon une publication de la Harvard Gazette, l’objet qui a frappé la Terre était en fait un morceau d’un objet plus grand. Après des simulations et des analyses des restes retrouvés dans le cratère Chicxulub, ils pensent que c’était les restes d’une comète. Une comète venue du nuage d’Oort, à la périphérie du système solaire.

Les simulations réalisées envisagent la possibilité qu’à un moment donné une comète du nuage d’Oort sa trajectoire a été affectée par la gravité du Soleil. Cette trajectoire a également été influencée par Jupiter, qui a modifié son orbite pour passer près de la Terre et provoquer un impact catastrophique.

Bien sûr, ils pensent que ce n’est pas la comète entière qui s’est retrouvée sur Terre, mais seulement un morceau. Les comètes, en raison de l’influence du Soleil, perdent des parties lorsqu’elles tournent autour du Soleil. l’une de ces parties, d’environ 80 kilomètres de diamètre, est celle qui s’est retrouvée sur Terre provoquant un cratère d’environ 20 kilomètres de profondeur.

Ce qui s’est passé après l’impact, nous avons déjà étudié davantage. Tsunamis, incendies, suie dans l’atmosphère, variations des précipitations … une série de catastrophes naturelles qui ont fini par provoquer l’extinction des grandes créatures de la planète. Un changement d’époque.

Via | Gazette de Harvard

Plus d’informations | EurekAlert