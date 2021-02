Ces cellules cérébrales en forme d’étoile peuvent nous aider à comprendre les racines biologiques de la dépression

Gens avec une dépression ont une caractéristique distinctive dans leur cerveau: ils ont moins d’astrocytes, un type de cellule cérébrale en forme d’étoile, par rapport au cerveau de personnes sans troubles de santé mentale, selon une nouvelle étude.

« Les astrocytes sont extrêmement affectés par la dépression » en termes de nombre de cellules, a déclaré le co-auteur de l’étude Liam O’Leary, doctorant au Département de psychiatrie de l’Université McGill à Montréal, à 45Secondes.fr. «On savait auparavant que cela se produit, mais nous montrons ici que cela se produit dans tout le cerveau» plutôt que dans une région cérébrale spécifique. Cela « nous fait penser que ce [lower astrocyte quantity] est une partie beaucoup plus importante de la dépression, qui pourrait se prêter à de nouvelles stratégies de traitement », a-t-il déclaré.

L’étude, publiée le 4 février dans la revue Frontières en psychiatrie , s’ajoute à un nombre croissant de recherches suggérant que les astrocytes peuvent jouer un rôle dans la dépression. Le développement de médicaments qui augmentent le nombre d’astrocytes ou soutiennent les fonctions des astrocytes peut être une nouvelle voie pour le traitement de la dépression, ont déclaré les auteurs.

« La nouvelle prometteuse est que contrairement aux neurones, le cerveau humain adulte produit continuellement de nombreux nouveaux astrocytes », a déclaré l’auteur principal de l’étude Naguib Mechawar, professeur au Département de psychiatrie de l’Université McGill, dans un déclaration . «Trouver des moyens de renforcer ces fonctions cérébrales naturelles peut améliorer les symptômes chez les personnes déprimées.

« Stars » dans le cerveau

Nommés pour leurs nombreux appendices qui leur donnent une forme d’étoile, les astrocytes fournissent de l’énergie aux neurones et soutiennent la neurotransmission, ou le relais des signaux cérébraux, bien qu’ils n’envoient pas eux-mêmes de signaux électriques, a déclaré O’Leary. Les astrocytes appartiennent à un groupe de «cellules auxiliaires» dans le cerveau connu sous le nom de cellules gliales . Les scientifiques avaient l’habitude de penser que les cellules gliales – nommées d’après le grec «glia», signifiant colle – fournissaient simplement un soutien structurel aux neurones «comme un échafaudage physique», a déclaré O’Leary. «Mais nous réalisons maintenant que les glies ont un rôle« actif »dans le fonctionnement du cerveau, elles sont donc bien plus que des cellules de soutien.»

Les premières études sur le cerveau post-mortem de personnes souffrant de dépression ont révélé que certains régions du cerveau avait moins de cellules gliales, bien que le type de cellule gliale affectée ne soit pas clair, a déclaré O’Leary à 45Secondes.fr. Des études ultérieures ont montré que dans diverses régions du cerveau – telles que l’amygdale, l’hippocampe et le cortex préfrontal – les personnes souffrant de dépression avaient une plus faible densité d’astrocytes produisant une protéine appelée GFAP, qui peut servir de marqueur astrocytaire.

Pour confirmer que ces changements liés à la dépression affectaient les astrocytes dans tous les domaines, et pas seulement ceux contenant du GFAP, O’Leary et ses collègues ont recherché un marqueur astrocytaire différent, la vimentine, dans le cerveau des personnes avec et sans dépression.

Les chercheurs ont marqué les deux protéines marqueurs astrocytaires, la GFAP et la vimentine, dans le cerveau post-mortem de 10 personnes dépressives décédées par suicide et celles de 10 personnes sans troubles psychiatriques qui sont décédées subitement de causes sans rapport avec la santé mentale. Les chercheurs ont examiné trois régions cérébrales différentes – le cortex préfrontal, le thalamus et le noyau caudé – qui seraient impliquées dans la régulation des émotions, a déclaré O’Leary. Dans l’ensemble, les densités d’astrocytes étaient plus faibles dans le cerveau post-mortem des personnes souffrant de dépression que chez celles sans dépression.

« Ce qui est unique dans cette étude, c’est le nombre de choses qui ont été regardées [at] en même temps et à quel point les différences étaient frappantes et à quel point elles étaient cohérentes « , a déclaré O’Leary. » La plupart des études sur la dépression ne porteront que sur une région du cerveau avec un seul marqueur « , a-t-il déclaré. Mais dans la nouvelle étude, le les chercheurs ont étudié plusieurs régions du cerveau avec plusieurs marqueurs et ont découvert que « la plupart d’entre elles avaient le même changement, cette diminution du nombre d’astrocytes », a-t-il déclaré.

« Il semble qu’il y ait un changement assez répandu dans ces astrocytes, peu importe comment vous les regardez », a déclaré Jose Javier Miguel-Hidalgo, professeur de psychiatrie et de comportement humain à l’Université du Mississippi Medical Center. Miguel-Hidalgo n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude, mais a rédigé de nombreux articles sur les astrocytes et la dépression.

Selon O’Leary, il faudra plus de recherche pour comprendre le lien entre la densité réduite des astrocytes et la dépression. On ne sait pas, par exemple, si les personnes souffrant de dépression perdent des astrocytes au fil du temps ou ont moins d’astrocytes au départ, a-t-il déclaré. « Avec les tissus post-mortem, nous ne pouvons voir qu’un instantané de l’anatomie », a-t-il ajouté. « Donc l’explication fonctionnelle doit vraiment venir des études animales, qui peuvent tester quelque chose et trouver une différence. »

Une réduction des astrocytes dans les régions du cerveau étudiées ici peut avoir des effets négatifs car ces régions du cerveau constituent un circuit considéré comme important pour la prise de décision et la régulation émotionnelle, fonctions affectées par la dépression, a déclaré O’Leary. Avec moins d’astrocytes pour les soutenir, les neurones de ce circuit peuvent ne pas fonctionner aussi bien qu’ils le feraient autrement. Les anomalies du cortex préfrontal semblent également être liées à l’impulsivité, qui peut jouer un rôle dans le suicide dans certains cas, a déclaré O’Leary.

Les chercheurs espèrent que ces nouvelles connaissances sur un lien astrocyte-dépression pourraient pointer vers de futurs traitements de la dépression.

Jusqu’à présent, aucun antidépresseur n’a été développé pour cibler directement les astrocytes, a déclaré O’Leary. Mais certains chercheurs pensent que le médicament kétamine – qui est approuvé pour la dépression résistante au traitement et peut avoir un effet antidépresseur rapide – peut fonctionner en partie en ciblant les astrocytes, a-t-il déclaré.

De plus, certaines recherches ont montré que les antidépresseurs peuvent stimuler la fonction des astrocytes et peuvent même augmenter le nombre d’astrocytes dans les modèles animaux de dépression, a déclaré Miguel-Hidalgo à 45Secondes.fr. «Pouvons-nous utiliser ces informations pour concevoir des traitements qui ciblent spécifiquement les astrocytes? L’avenir le dira, mais je pense que la possibilité est là», a-t-il déclaré.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, contactez le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-8255 (1-800-273-TALK).

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.