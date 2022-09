Ces célébrités d’Hollywood regrettent leur raison d’être

Être une célébrité doit être difficile – surtout si vous êtes venu à la conscience publique d’une manière un peu étrange ou embarrassante. Pour certaines stars du monde de la célébrité, leur ascension est venue d’un événement qu’elles regrettent ou dont elles se sentent gênées à ce jour. Voici quelques célébrités qui ont réussi à faire le grand moment, seulement pour découvrir que leur cause de célébrité est également une cause d’embarras sur toute la ligne.

Kate Winslet

L’actrice très acclamée est devenue célèbre pour diverses raisons, mais c’est son rôle dans Titanic qui a fait d’elle un nom familier. Pour l’actrice anglaise, cependant, c’est son accent américain qui lui manque dans le film. Elle pense que son accent était un gâchis total et dit que c’est quelque chose dont elle est très critique. En fait, selon Winslet elle-même, même penser à l’accent qu’elle a mis est une source d’embarras !

Zac Efron

En tant que l’un des acteurs les plus titrés de sa tranche d’âge, Zac Effron est un acteur très polyvalent. Cependant, ses rôles décisifs dans High School Musical sont des sources d’embarras et de grincer des dents pour la superstar. Il croit que la façon dont il choisit ses rôles en tant que succès adulte est totalement différente de la façon dont il aurait abordé HSM et d’autres rôles qu’il a assumés. Ils l’ont peut-être rendu célèbre, mais ce ne sont pas exactement des rôles qu’il regarde avec une grande affection.

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg est un gros problème dans le monde du théâtre, mais sa montée en puissance a tendance à être quelque chose dont il déteste entendre parler. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, il était mannequin – et rappeur. Il est en fait assez frappant de voir des photos et des images d’un jeune Wahlberg ressemblant à quelqu’un d’un groupe de hip-hop de la fin des années 90.

Pour Wahlberg lui-même, c’est une chronologie très embarrassante dans sa vie très réussie.

balle chrétienne

En tant que l’un des acteurs les plus engagés de l’ère moderne, Bale reçoit des éloges pour sa capacité à tout réussir, des super-héros aux psychopathes. Cependant, ses premières percées dans le monde du théâtre sont venues de sa participation à Newsies, une comédie musicale créée par Disney. Il a dit qu’il n’avait jamais voulu s’impliquer dans une comédie musicale, mais que c’était un rôle dont il avait besoin pour avancer dans sa carrière. Bien qu’il ne repense pas à cette partie de sa vie avec émotion, cela l’a certainement conduit à plus de succès dans les années à venir !