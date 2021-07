Ces carrés aux fraises vintage sont le dessert parfait du 4 juillet

Tout au long de ses étés d’enfance, Amelia Shannon-Reasoner se souvient de sa grand-mère servant des carrés de fraises réfrigérés en dessert lors de réunions de famille.

« Ces carrés ont fait leur apparition lorsque toute la famille venait manger », m’a dit Shannon-Reasoner. « Ils étaient pour servir une foule. »

Mais après le décès de sa grand-mère, Shannon-Reasoner a réalisé que bon nombre de ses recettes les plus appréciées n’avaient pas été partagées avant sa mort.

« Au cours des deux dernières années, j’ai essayé de recréer certaines de ses recettes ou du moins de m’en rapprocher », a déclaré la maman de Géorgie. « J’ai acheté des livres de cuisine des années 50 et 60 juste pour voir si j’y reconnaissais l’une des recettes familiales. J’avais oublié ces carrés aux fraises jusqu’à ce que je passe par un vieux » Better Homes and Gardens New Cook Livre’, et c’était là. »

Les carrés aux fraises, qui ont une croûte de cassonade et de noix et une garniture à base de baies, de sucre et de crème épaisse, étaient exactement ce que Shannon-Reasoner recherchait. Elle a rapidement partagé une photo de sa création avec la recette sur le subreddit Old_Recipes, un endroit où elle était également allée chercher des recettes qui lui rappelaient la cuisine de sa grand-mère.

« Après avoir fait les carrés aux fraises, mon mari l’a tellement aimé, j’étais sûre que je le ferais encore quelques fois avant la fin de l’été », a-t-elle déclaré. . « C’était tellement simple et bon, j’ai décidé de prendre une photo et de partager la recette. Fair is fair – c’était à mon tour de contribuer. »

Les fraises, le sucre et la crème sont combinés pour former une garniture semblable à de la crème glacée pour ces carrés sucrés. Terri Peters

J’ai essayé de préparer les carrés aux fraises dans ma propre cuisine et j’ai trouvé que c’était une gâterie estivale facile et satisfaisante. Après avoir tapissé un moule de 13 x 9 pouces d’un crumble de farine, de cassonade, de noix et de beurre, il était temps de mélanger ma garniture aux fraises.

La garniture, un mélange de blancs d’œufs, de fraises tranchées, de sucre blanc, de jus de citron et de crème à fouetter, est battue à grande vitesse pendant dix minutes, jusqu’à ce que les fruits soient presque complètement réduits en purée.

Une fois que le mélange rose est déversé sur la croûte, quelques miettes de croûte restantes sont ajoutées au dessus et le tout va au congélateur pendant au moins six heures.

J’étais ravi quand je l’ai sorti du congélateur pour le goûter : le dessert a le même goût que la glace à la fraise fraîchement préparée, sauf qu’il est servi coupé en carrés au lieu d’être évidé en cornet.

Mes carrés de fraises surgelés, prêts à être dégustés. Terri Peters

Shannon-Reasoner dit qu’il y a quelques ajustements qu’elle a faits cette fois et qu’elle essaierait quelques-uns lorsqu’elle tentera à nouveau la recette.

« Peut-être que la prochaine fois, je ferai deux tasses pleines de fraises pour un peu plus de saveur et de couleur de baies », a-t-elle déclaré. « J’ai remplacé la crème à fouetter par Cool Whip et les noix par des noix de pécan. J’ai également vu une version en ligne qui incluait de l’extrait d’amande dans la garniture et des amandes effilées pour la croûte. »

« Je suis très excitée de voir les changements que les autres font pour l’adapter à leurs goûts ou peut-être tout en essayant de se souvenir des changements apportés par leurs grands-mères et leurs mères », a-t-elle ajouté. . « Ma grand-mère a souvent fait ça : certaines de ses recettes qu’elle avait écrites, elle ne les a jamais faites exactement de cette façon. Elle a apporté de petits changements aux recettes écrites pendant qu’elle cuisinait pour les faire siennes. Je pense que beaucoup d’entre nous font le même chose pendant que nous cuisinons.

Vous pouvez trouver la recette ici.