Ces candidats «agriculteur cherche épouse» étaient également heureux d’avoir une progéniture

19/08/2020 14 h 15

Gerald et Anna, connus de “Bauer sucht Frau”, attendent une progéniture. Ces candidats de l’émission RTL Dome pourraient également annoncer des nouvelles de bébé.

«Le plus grand bonheur est parfois très petit» – Gerald et Anna Heiser ont annoncé mardi sur Instagram qu’ils attendaient une progéniture. Le couple s’est rencontré et est tombé amoureux il y a trois ans sur l’émission de rencontres RTL “Bauer sucht Frau”, et en 2018, le mariage a suivi. D’autres candidats ont également eu beaucoup de chance dans l’émission et ont déjà eu une progéniture.

Joseph et Narumol

Tout récemment, Josef et Narumol ont célébré leur 10e anniversaire de mariage. La Bavaroise et la Thaïlandaise font partie des couples cultes les plus populaires de l’émission. Narumol David, alors âgé de 44 ans, et l’agriculteur bavarois se sont rencontrés lors de la cinquième saison du format de rencontre. En raison de leurs difficultés de communication initiales, ils sont rapidement devenus les favoris du public et leur mariage en juillet 2010 a été célébré comme un événement médiatique. En juillet 2011, ils ont couronné leur amour avec une progéniture: leur fille Jorafina est née.

Aussi intéressant:

Guy et Victoria

Le fermier luxembourgeois Guy a trouvé le bon dans la neuvième saison à Victoria. En 2015, les deux se sont mariés d’abord civilement, puis également à l’église. Selon RTL, le mariage a eu lieu dans l’église catholique d’Alzingen, un village de près de 2000 habitants dans la patrie de Guy, au Luxembourg. Outre les familles et amis du couple, de nombreux candidats «fermier cherche épouse» ont également été témoins des vœux. En 2016, Charlotte (4) est née. En avril 2020, le couple a annoncé qu’il attendait un deuxième enfant: ce sera à nouveau une fille. Leur fille est très heureuse d’être une grande sœur, ont déclaré les deux.

Hauke ​​et Christina

En 2007, la naissance du premier bébé «agriculteur cherche une épouse» a été célébrée. Les fiers parents: Farmer Hauke ​​et Christina. Ils se sont rencontrés à l’automne 2006 lors de la deuxième saison. Pour son grand amour, l’étudiante de Berlin a déménagé à Hauke ​​dans l’extrême nord, près de Flensburg. Avec leur fille Imke, leur bonheur était parfait. “Nous sommes très heureux d’être une vraie famille maintenant”, a déclaré Bauer Hauke ​​peu de temps après la naissance dans une interview à RTL.

Jürgen et Tanja

Pendant la semaine de la ferme, cela n’a pas fonctionné pour l’hôte de poulets Jürgen avec beaucoup d’amour. Mais le candidat de la huitième saison a appris à connaître et à aimer Tanja. Le couple a dit oui en 2014 dans le cadre de l’émission «Bauer sucht Frau» pour le 10e anniversaire. «Tanja est juste l’amour de ma vie. C’est une femme formidable et une mère formidable aussi. Je suis juste heureux et je veux vieillir avec elle. Notre chance était déjà parfaite avec la naissance de notre Tim », s’est enthousiasmé l’hôte de poulets lors de son grand jour. Leur fils est né six mois avant le mariage. En 2017, on a appris que les deux avaient deux enfants.

(jom / spot)