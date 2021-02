Ces banderoles rapportent des milliers de dollars en faisant se réveiller les téléspectateurs dans la nuit

Les plates-formes de diffusion en direct comme Twitch et YouTube ont maintenant évolué vers autre chose que leur forme d’origine; ceux qui créent du contenu live ne le font plus uniquement pour montrer quelque chose en temps réel, mais aussi et surtout pour recevoir les commentaires et les réactions des téléspectateurs. L’exemple le plus bizarre de ce phénomène vient des streamers prêts à être réveillé par les spectateurs en échange de dons: les utilisateurs qui dorment avec la caméra pointée sur eux et donnent au spectateur la possibilité de perturber son sommeil avec les méthodes et appareils les plus disparates.

Qui se soumet à ce type de diffusion en direct activer un assistant vocal avec une enceinte connectée ou un système domotique. Cela peut être Amazon Alexa, Google Home ou Siri, peu importe: ces appareils sont connectés à la fois au système de chat et au système de don qui accompagne le direct. Quiconque décide de donner de l’argent au streamer peut interagir avec sa chambre de la manière la plus disparate prévue par le protagoniste: il peut s’agir de simples messages lu par le moteur de synthèse voix de l’assistant, ou de autres commandes qui sont exécutés automatiquement.

En bref, les spectateurs peuvent allumer et changer les lumières, jouer des chansons ou des effets sonores à plein volume, activer les appareils à distance. L’idée de pouvoir intervenir en direct avec ce type d’interactions n’est pas nouveau sur Twitch et YouTube, mais appliqué à ceux qui essaient de dormir, cela donne aux téléspectateurs le plaisir d’avoir un contrôle très particulier également sur le protagoniste identique aux sessions en direct. Ce n’est pas un hasard si ceux qui accueillent ces émissions en direct peuvent en sortir avec des récompenses vertigineuses.

Le cas le plus frappant est sans aucun doute celui du jeune de vingt-six ans Andy asiatique, un streamer actif sur Twitch et YouTube qui a accumulé des dons l’année dernière 16 000 € qui l’a aidé dans ses études – le tout dans une session en direct de 7 heures. Le jeune homme a été surpris quand il a découvert qu’il avait tant gagné simplement en dormant, et depuis lors, les tentatives pour obtenir le même résultat sont devenues de plus en plus fréquentes, par des banderoles de gros et de petit calibre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂