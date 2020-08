Ces auteurs de jeux ont marqué l’histoire en se mettant en grève – et en gagnant

Vingt-et-un rédacteurs qui étaient des sous-traitants qui créent des scripts pour l’application mobile Lovestruck: Choisissez votre romance s’est mis en grève le 15 juillet – un geste presque inouï dans l’industrie du jeu vidéo. S’appelant eux-mêmes Voltage Organized Workers, le groupe a exigé une meilleure transparence des salaires et du lieu de travail, mais la société propriétaire de l’application, Voltage Entertainment, a d’abord refusé de reconnaître leurs demandes.

En collaboration avec la Campagne pour organiser les employés numériques (CODE), une initiative qui fait partie des Communications Workers of America (CWA), AmoureuxLes écrivains sont restés en grève pendant 21 jours. Et puis ils ont gagné. Toute l’équipe a reçu une augmentation de salaire et une «transparence améliorée», a déclaré le groupe. L’augmentation salariale moyenne est de 78%, ont déclaré les travailleurs à Polygon, tandis que la plus importante est de 94% et la plus petite de 66%.

C’est une certaine victoire pour les travailleurs de Amoureux et Voltage, mais il y a plus: c’est la première grève réussie des travailleurs du jeu dans l’histoire de l’industrie du jeu vidéo, a déclaré Emma Kinema, responsable de la campagne CODE-CWA, à Polygon. C’est aussi une victoire pour les travailleurs de l’industrie du monde entier.

“Il est vraiment important de noter que pour cette première grève réussie des travailleurs du jeu, chacun des participants était soit des femmes, des non-binaires, des LGBTQ ou des personnes de couleur”, a déclaré Kinema à Polygon. «Leur marginalisation et le fait qu’ils soient également des entrepreneurs – ils n’ont même pas le droit de s’organiser de manière protégée – parlent à une grande partie de l’industrie qui est complètement non protégée et très marginalisée.

«Je soupçonne que cela indique en quelque sorte où les choses iront dans le futur.»

Frances Maples, une Amoureux écrivain, a déclaré à Polygon qu’il était particulièrement inspirant de voir ce groupe de personnes, toutes issues de milieux marginalisés, sortir avec un accord aussi monumental.

«Cela rend encore plus impressionnant ce que nous avons pu faire», a déclaré Maples. «Ce que je veux dire, en particulier… le sexisme et l’homophobie font que les minorités se sentent moins susceptibles d’exiger des choses dont elles ont besoin, par peur. Et donc, notre capacité à progresser – je pense que c’est encore plus impressionnant quand on tient compte de cela.

Image: Divertissement de tension

Voltage a lancé l’application en 2017, mais la société publiait des histoires de roman visuel et des jeux depuis des années auparavant. Il a depuis amassé des centaines de milliers d’utilisateurs. Voltage Entertainment, une filiale de la société japonaise Voltage Inc., a ouvert un bureau aux États-Unis en 2012, et le public anglophone a augmenté à partir de là. Maintenant, Lovestruck a au moins 16 romans visuels de style Choose-Your-Own-Adventure en cours sur l’application. Les histoires là-dessus sont connues pour leurs options romantiques distinctes et inclusives; les écrivains sont issus de genres et de sexualités marginalisés, et cela se reflète dans les histoires qui sont racontées. Les gens ont embrassé Amoureux à cause de ça.

Image: Divertissement de tension

Amoureux est une application gratuite, mais certaines d’entre elles sont placées derrière des paywalls. Malgré le succès de l’application, les rédacteurs ont déclaré qu’ils étaient considérablement sous-payés pour leur travail et souvent obligés de respecter des délais difficiles. Parce que les écrivains sont des travailleurs sous contrat et non des employés, ils n’ont pas été reconnus comme un syndicat – les protections n’ont jamais été garanties. Mais ils ont formé des travailleurs organisés par tension et ont quand même fait la grève.

Devan Soyka, rédacteur sous contrat avec Amoureux, a déclaré à Polygon que les écrivains se sont réunis de manière organique pour discuter de leurs expériences, se parlant en privé en petits groupes. Parce que les équipes sont en grande partie éloignées, de nombreux écrivains ne connaissaient pas grand-chose de toute l’équipe. Soyka a déclaré avoir «rapidement compris que toute l’équipe partageait les mêmes préoccupations» concernant les problèmes de travail et de rémunération.

«En quelques jours à peine, nous étions tous ensemble, rencontrant CODE-CWA et discutant de ce que nous pouvions faire», a-t-elle déclaré à Polygon.

Amoureux Les écrivains ont prévu des mois avant de rendre publique la grève, ont déclaré les organisateurs à Polygon. Quand ils l’ont fait, cependant, ils ont reçu un soutien écrasant de l’industrie et Amoureux Ventilateurs. Dans une configuration de collecte de fonds GoFundMe pour soutenir la perte de salaire pendant la grève, les travailleurs ont levé près de 9 000 €. Plus de 4000 Amoureux les partisans ont signé une pétition exhortant Voltage à répondre aux demandes.

«Nous, les travailleurs, créons toute la valeur, le profit et la qualité de nos entreprises»

Après tout, l’accord qu’ils recherchaient serait le premier du genre, mais ils avaient d’autres organisations et entreprises vers lesquelles se tourner. Bien que l’histoire de la syndicalisation et de la syndicalisation dans le jeu vidéo ait été rare, il y a des points forts: en 2017, les acteurs de la voix SAG-AFTRA ont fait une longue grève avec les éditeurs de jeux vidéo et ont gagné après 11 mois. Bien que non syndiqués, les employés de Riot Games se sont également organisés. En 2019, les travailleurs ont pris part à une importante sortie pour protester contre les politiques d’arbitrage forcé de l’entreprise.

Cette année, Paradox Interactive a signé une convention collective avec 200 membres syndicaux, ouverte aux salariés en Suède. Auparavant, les travailleurs de l’entreprise sud-coréenne Nexon formaient également un syndicat. Mais le soutien à la syndicalisation s’est considérablement accru ces dernières années, alors que les travailleurs se débattent avec les conditions de travail et les pratiques déloyales. En 2019, 47% des développeurs soutiennent les efforts de syndicalisation – avec 16% explicitement contre – selon un sondage de la Game Developers Conference.

Ceux qui ouvrent la voie à la négociation collective et aux efforts des syndicats se heurtent à une industrie qui a toujours été contre la syndicalisation. L’industrie de la technologie a toujours été antisyndicale, comptant sur des travailleurs surchargés et sous-payés pour créer du capital pour l’entreprise. Les travailleurs du jeu vidéo déclarent travailler de longues heures – 70 à 100 heures par semaine dans des conditions extrêmes – et une histoire de culture de travail raciste et sexiste.

Car AmoureuxLes écrivains sont des travailleurs sous contrat, comme beaucoup dans l’industrie du jeu vidéo, ils ne sont pas techniquement un syndicat – du moins pas un syndicat reconnu et protégé légalement. Mais Kinema a dit que leur unité est toujours puissante; l’entreprise fait, en fin de compte, répondre à leurs demandes.

«En fin de compte, ce qui apporte vraiment un changement positif pour les travailleurs est le levier économique, et le levier économique vient du fait que nous, les travailleurs, créons toute la valeur, le profit et la qualité de nos entreprises», a déclaré Kinema. «Et donc, si nous pouvons retenir ce travail collectivement, nous avons un pouvoir énorme sur le lieu de travail.»

Ce pouvoir collectif est «une meilleure protection que tout ce que vous pourriez obtenir en vertu du droit du travail», a déclaré Kinema.

Kinema a déclaré à Polygon qu’elle avait déjà constaté une augmentation du nombre de travailleurs qui dénonçaient la syndicalisation depuis la Amoureux la grève. Dans les semaines qui ont suivi la fin de la grève, nous avons vu des travailleurs se manifester publiquement, en tant que collectif, pour lutter contre les inégalités et l’injustice au travail. Et les employés de Riot Games et de Blizzard Entertainment ont poussé au changement dans leurs lieux de travail. Les travailleurs de Riot, de tous les horizons de l’entreprise, se sont prononcés sur les réseaux sociaux au sujet d’un parrainage problématique, obligeant l’entreprise à répondre aux critiques. À cause de cela, le partenariat a été retiré le lendemain. Chez Blizzard, les travailleurs ont commencé à s’organiser pour Slack pour partager les salaires et accroître la transparence salariale, selon un rapport de Bloomberg.

Même ainsi, Kinema a déclaré que l’industrie du jeu était encore très tôt dans ses efforts de syndicalisation du jeu.

«C’est vraiment un changement de culture plus que toute autre chose», a déclaré Kinema. «Et cela prend juste du temps. Plus ces types d’exemples commencent à apparaître, je pense que plus nous verrons de plus en plus de gens faire cela et réussir, et s’inspirer les uns les autres pour le faire sur leur propre lieu de travail.