Ces astronomes proposent de construire un télescope de 100 mètres de large sur la Lune pour voir les premières étoiles de l’Univers

Une équipe d’astronomes de l’Université du Texas a relancé une idée abandonnée par la NASA il y a plus de dix ans: construire un télescope gigantesque sur la lune. Une assez grande pour que vous puissiez observer les premières étoiles de l’Univers, celles qui n’ont été expliquées qu’en théorie mais que nous n’avons pas vues en pratique.

L’idée serait construire le télescope sur la surface lunaire pour éviter toutes sortes de pollution lumineuse et d’interférences qui peut se produire sur Terre ou près de la Terre. Les télescopes spatiaux comme Hubble nous ont déjà montré les avantages et les avantages d’observer à partir de là sans interférence de l’atmosphère. Dans ce cas, il s’agirait d’aller encore plus loin, vers la Lune, où il n’y aurait pratiquement pas de pollution terrestre.

Le télescope il ferait environ 100 mètres de large avec un miroir liquide. L’idée initiale que la NASA a étudiée il y a quelques années faisait référence à une seule de 20 mètres de large. En plus de sa taille, il se démarquerait par une ferme solaire à côté qui offrirait de l’énergie pour le fonctionnement du télescope. Enfin, il y aurait un satellite lunaire qui collecte ces données et les renvoie sur Terre.

Prototype original de 2008. Le nouveau serait cinq fois plus gros.

Mais il y a des difficultés quand il s’agit de construire dans l’espace ou d’aller sur la Lune. Pour des raisons logistiques, il ne serait pas facile d’y transporter un gigantesque miroir en verre, donc propose d’utiliser un liquide réfléchissant, plus facile à transporter. Ils proposent également de le construire dans un cratère à l’ombre constante pour éviter les excès de chaleur. Un problème qu’ils ne savent toujours pas résoudre est celui de la poussière lunaire, un très gros problème.

Construire télescopes sur la lune n’est pas une idée nouvelle. Cette année encore, la NASA a décidé d’étudier en profondeur l’idée de construire un télescope en tirant parti de la forme d’un cratère lunaire. La Russie a également proposé de construire des télescopes sur la Lune pour protéger la Terre.

Observez l’origine de l’univers

Un télescope lunaire aurait la capacité de voir quelque chose qu’aucun autre télescope n’a vu jusqu’à présent: signes des premières étoiles qui composent l’Univers. Dans le pré-article publié par les astronomes, ils expliquent comment l’absence de pollution permettrait de voir ces étoiles. Bien sûr, en 2008, la NASA a déjà rejeté l’idée en raison du peu d’informations et d’études liées à ces étoiles.

La théorie sur ces étoiles est qu’elles ne sont nées «que» quelques centaines de millions d’années après le Big Bang. On pense également qu’ils sont des centaines de fois plus grands que notre Soleil par exemple. Cependant, en raison de la luminosité des galaxies, il est impossible de les détecter même avec les télescopes les plus puissants que nous ayons actuellement. Le télescope spatial James Webb, qui sortira prochainement et sera le plus puissant, ne pourra pas non plus les voir.

Raison d’observer ces premières étoiles? La même chose que la plupart du temps, l’Univers est étudié: comprendre notre origine. Les premières étoiles constituaient certains des éléments les plus complexes du tableau périodique et ont donc façonné l’Univers tel que nous le connaissons, en un sens. Par ordinateur et par simulations, il est possible de visualiser cela, mais l’observation directe pourrait répondre à des questions aussi basiques que leur taille réelle ou si elles sont en groupe ou individuellement.

Via | PHYS

Plus d’informations | arXiv