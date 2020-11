Ces astronomes affirment avoir assisté pour la première fois à la naissance d’un magnétar: la collision de deux étoiles à neutrons

En mai dernier, un télescope ici sur Terre a enregistré une explosion inhabituellement importante qui a déclenché toutes les alarmes. Les astronomes ont pointé avec plus de télescopes et d’instruments pour voir ce qu’avait été cet événement astronomique. Maintenant et avec les données analysées, un groupe de chercheurs pense que nous avons enregistré la naissance d’un magnétar pour la première fois. le résultat de la collision de deux étoiles à neutrons.





Un magnétar est un étoile à neutrons avec un champ magnétique considérablement puissant. Les magnétars ont une lueur extrêmement puissante, en 2016 on en a découvert 570 000 millions de fois plus lumineux que notre Soleil. Ils sont également responsables des mystérieuses sursauts radio rapides. Nous avons déjà découvert d’autres magnétars dans l’Univers, mais jamais un « nouveau-né » auparavant.

Un motif inhabituel

C’est ce qui a poussé les astronomes à affirmer avoir vu la naissance d’un magnétar pour la première fois, le schéma inhabituel de l’événement. Premièrement, il y a eu une courte et très brillante rafale de rayonnement gamma. Ensuite, il y a eu une explosion plus brillante et plus durable, signe que deux étoiles à neutrons entrent en collision. Cette dernière lueur était beaucoup plus brillante que d’habitude, ce qui suggère qu’il s’agit d’un phénomène que les astronomes n’ont jamais vu auparavant.

Les chercheurs disent ce qu’ils ont observé ne correspond tout simplement pas aux explications traditionnelles pour de courtes rafales de rayons gamma. C’est pourquoi ils croient avoir assisté pour la première fois à la naissance d’un magnétar. Cela expliquerait la grande quantité d’émission infrarouge et sa brillance.

Cette fois, les astronomes ont pu capturer l’explosion dans sa phase initiale pour voir le pic d’émission infrarouge. Selon Wen-fai Fong, astronome à la Northwestern University dans l’Illinois et auteur principal de la recherche, « Hubble n’a pu prendre une image que trois jours après l’explosion » nous permettant ainsi de voir l’évolution de l’émission infrarouge. « Quand Hubble a de nouveau examiné 16 jours et 55 jours, nous savions que nous avions non seulement capturé la source de la décoloration, mais nous avions également découvert quelque chose de très inhabituel », dit-il.

Les chercheurs se demandent depuis longtemps pourquoi les magnétars deviennent si magnétiques. Voir votre formation peut aider à répondre à cette question. Pour confirmer enfin qu’il s’agit d’un magnétar, d’autres analyses futures devront être effectuées. Les magnétars se caractérisent par l’émission de sursauts radio rapides, les futures observations devraient révéler des émissions radio à partir de là.

Via | Northwestern Now