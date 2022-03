Ces acteurs ont remporté l’Oscar après leur mort

in

célébrités

Ces célébrités ont réussi à se faire remarquer mais la reconnaissance de l’Académie est intervenue après la triste nouvelle de leur décès. Qui sont-ils?

livre de bruyère

Dès le début de la livraison du Prix ​​Oscar Il y a d’innombrables acteurs qui ont reçu la nomination pour remporter la statuette convoitée de l’Académie, mais il y a peu de cas, tristes, dans lesquels le gagnant a reçu le prix posthume. La vérité est qu’il y a sept acteurs à recevoir une nomination dans cette triste condition et seulement deux fois le prix posthume a été décerné.

Chadwick Boseman il est le dernier acteur à recevoir une nomination posthume et dans ce cas son travail dans le film a été valorisé La mère du blues de 2020. Malheureusement, l’interprète de Panthère noire dans le Univers cinématographique Marvel il a perdu la bataille contre le cancer du côlon et est décédé le 28 août 2020, laissant un grand vide pour tous ceux qui l’aimaient.

Tristesse : Oscars posthumes

La liste des nominés comprend des noms propres tels que James Dean, qui a même reçu deux nominations après avoir perdu la vie dans un accident mortel. un pour Est de Eden et un autre pour Géant. D’autre part, Spencer Traceyqui avait déjà remporté le prix, a également été ajouté à la liste des nominés à titre posthume pour Devinez qui vient ce soir. Ralph Richardson et Massimo Troisi compléter la liste qui comprend également les acteurs qui ont remporté le prix après leur mort.

Le premier acteur à recevoir un Oscar posthume a été Pierre pinson pour son travail inoubliable sur Réseau, un monde implacable 1976 où il prête son corps à Howard Beale. Malheureusement, l’interprète a subi une crise cardiaque qui l’a arraché au monde des vivants pour en faire une légende hollywoodienne avec cette dernière reconnaissance que ses proches n’oublieront jamais.

Nous arrivons au bout du chemin avec un cas dont tout le monde se souvient sûrement. livre de bruyèrele jeune talent qui a incarné le Joker dans le chef-d’œuvre de Christopher Nolan, Chevalier noirun film qui montre la confrontation entre le Clown Prince of Crime et Batman, a remporté dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle après un triste dénouement le 22 janvier 2008 lorsqu’une surdose accidentelle de drogue a mis fin à sa vie. La famille a reçu le prix avec beaucoup d’émotion.

