Ces acteurs Marvel n’ont pas de réseaux sociaux

MERVEILLE

Pas seulement Tom Holland ! Après que l’acteur de Spider-Man ait quitté Instagram, nous passons ici en revue d’autres personnages de la franchise de super-héros qui n’exposent pas leur vie sur Internet.

© GettyCélébrités Marvel qui n’ont pas de réseaux sociaux.

« J’ai décidé de faire une pause dans le réseaux sociaux pour ma santé mentale, car je trouve qu’Instagram et Twitter sont trop stimulants et accablants», prononcé Tom Holland sur son profil vérifié il y a tout juste un mois. Bien que ce soit une triste nouvelle pour les fidèles adeptes de l’acteur de Spider-Man, qui ont cessé de profiter des images de leur quotidien, ce n’est pas étrange. C’est que ce n’est pas le seul chiffre de la Univers cinématographique Marvel qui choisit de s’éloigner exposition à Internet. On passe ici en revue quatre stars qui font profil bas sur les réseaux sociaux.

+ Acteurs Marvel qui n’utilisent pas les réseaux sociaux

-Paul Rudd

Bien qu’elle soit l’une des célébrités les plus suivies sur Internet, Paul Rudd décidé de s’éloigner de cet univers. l’acteur de L’homme fourmi Il a déclaré dans une interview avec Ellen : «Je n’ai pas de réseaux sociaux. Je n’ai pas besoin de choses pour me distraire de ma vie. Au fur et à mesure que mon monde s’agrandit, j’essaie de le garder plus petit. Je n’ai vraiment pas envie de parler aux gens que je connais. Et encore moins avec des gens qui ne le font pas”.

-Elizabeth Olsen

En cas de elizabeth olsen Il est très similaire à Tom Holland. l’actrice de WandaVision a rejoint Instagram pour s’immerger complètement dans les médias sociaux afin de préparer son personnage pour le film de 2017 intitulé Ingrid va à l’ouest. Cependant, cela n’a pas généré suffisamment de dépendance pour qu’il ne revienne pas en arrière. Dès qu’il s’est rendu compte que cela ne fonctionnait pas pour lui de publier certains moments de sa vie privée sur Internet, il a décidé de fermer son compte.

-Benedict Cumberbatch

L’une des figures les plus pertinentes de ces dernières années chez Marvel est sans aucun doute Benedict Cumberbatchqui donne vie à Docteur étrange. L’interprète britannique a fait comprendre à plus d’une reprise que sa performance sur les réseaux sociaux ne serait pas bonne. En dialogue avec People, il a insisté : «Je ne peux pas m’impliquer car ce serait une catastrophe. Cela dépasserait les limites de mon caractère et n’aurait aucun sens. Je me consommerais juste et trouverais tout cela très toxique. Je préfère dépenser mon énergie à faire ce qui a attiré mon attention en premier lieu, c’est-à-dire mon travail.”.

– Scarlett Johansson

Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Scarlett Johansson choisit de rester en dehors d’Internet malgré son incroyable succès avec Veuve noire dans Marvel. « Je n’ai pas grandi avec les réseaux sociaux, donc je n’ai pas le cerveau pour y faire face. Rester en contact avec les amis et la famille demande déjà beaucoup de mon esprit», a-t-il déclaré à Lad Bible. Et il a fait remarquer : «Je ne ressens pas le besoin de me promouvoir de cette façon. Mais comme moyen de partager l’information et de sensibiliser à certains enjeux, je pense que ce sont des outils formidables. Je préférerais que les gens aient moins accès à ma vie personnelle. Si je pouvais le garder comme ça, je serais une femme heureuse”.

