Ces acteurs et réalisateurs sont de véritables équipes de rêve ensemble

Il y a des réalisateurs et des acteurs qui le font encore et encore: faire des films à succès! Certaines constellations sont vraiment inséparables. Vous pouvez trouver les récidivistes les plus connus dans cette liste.

Martin Scorsese et Robert De Niro

« Tu me parles? ME PARLEZ-VOUS ?? »

Martin Scorsese et Robert De Niro sont sans aucun doute les meilleurs exemples de récidivistes. Ils ont réalisé neuf longs métrages et un court métrage ensemble, et un dixième long métrage est prévu pour l’année à venir.

Apparemment, c’est le réalisateur Brian de Palma qui a présenté Scorsese et De Niro l’un à l’autre. Que dirait-il aujourd’hui du fait que cette action a produit certains des meilleurs titres de l’histoire du cinéma?

« Hexenkessel » (1973)

« Chauffeur de taxi » (1976)

« New York, New York » (1977)

« Comme un taureau sauvage » (1980)

« Roi de la comédie » (1982)

« GoodFellas – Trois décennies dans la mafia » (1990)

« Cape of Fear » (1991)

« Casino » (1995)

« L’audition » (2015)

« L’Irlandais » (2020)

« Les tueurs de la lune fleurie » (2021)

Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio

Robert De Niro a réuni ces deux enfants prodiges.

Le deuxième acteur préféré de Martin Scorsese est Leonardo DiCaprio. Avec leurs cinq films réunis, ils ont reçu 31 nominations aux Oscars et ont remporté neuf prix. Les revenus au box-office totalisant plus de 1,3 milliard de dollars en disent long.

La collaboration entre DiCaprio et Scorsese remonte à Robert De Niro. En 1993, il a tourné le drame « This Boys Life » avec DiCaprio, qui n’avait que 19 ans, et était très enthousiasmé par le talent du jeune acteur – et en a fait l’éloge devant Scorsese.

Dans « Killers of the Flower Moon », qui devrait apparaître sur Apple TV + en 2021, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio seront devant la caméra pour la première fois pour Martin Scorsese (sans compter le court métrage de 2015).

« Gangs of New York » (2002)

« Aviator » (2004)

« Parti » (2006)

« Shutter Island » (2010)

« Le loup de Wall Street » (2013)

« L’audition » (2015)

« Les tueurs de la lune fleurie » (2021)

« Le diable dans la ville blanche » (à confirmer)

« Roosevelt » (à confirmer)

Wes Anderson et Bill Murray

Un film de Wes Anderson sans Bill Murray? Inconcevable!

Grâce à « Rushmore », Bill Murray a fait son retour d’acteur à la fin des années 1990 et est depuis apparu dans tous les films de Wes Anderson. C’est également le cas dans « The French Dispatch », la prochaine œuvre du réalisateur. Si le moment venait où Murray n’est pas choisi par Wes Anderson, l’apocalypse est susceptible de menacer de toute façon. Et sinon, les fans en commenceront un au plus tard …

« Rushmore » (1998)

« Les Tannenbaums royaux » (2001)

« Les plongeurs en haute mer » (2004)

«Darjeeling Limited» (2007)

« Le fantastique M. Fox » (2009)

« Moonrise Kingdom » (2012)

«Grand Budapest Hotel» (2014)

« L’île aux chiens – Le voyage d’Atari » (2018)

« La dépêche française » (2021)

Wes Anderson et Owen Wilson

Rencontré à l’université: Owen Wilson et Wes Anderson.

Wes Anderson et Owen Wilson ont peut-être fait moins de films ensemble qu’Anderson et Bill Murray, mais les deux sont amis depuis de nombreuses années. Ils se sont rencontrés à l’Université du Texas à Austin et faisaient déjà leurs premiers courts métrages. L’un d’eux était « Crazy », qui a même été montré au Festival du film de Sundance et était si populaire qu’ils l’ont transformé en long métrage.

Pas étonnant qu’Owen Wilson soit régulièrement répertorié comme scénariste. Surtout au début de la carrière d’Anderson, ils ont écrit les scripts ensemble.

« Fou » (1996)

« Les Tannenbaums royaux » (2001)

« Les plongeurs en haute mer » (2004)

«Darjeeling Limited» (2007)

« Le fantastique M. Fox » (2009)

«Grand Budapest Hotel» (2014)

« La dépêche française » (2021)

Christopher Nolan et Michael Caine

Michael Caine (à gauche) aura toujours une place dans le cœur de Christopher Nolan (2e à gauche) – ou du moins dans ses films. A lire : La mise à jour Apple macOS Big Sur corrige certains anciens modèles de MacBook Pro: rapport

Pour la première fois, Christopher Nolan et Michael Caine ont travaillé ensemble sur « Batman Begins ». L’acteur britannique s’est glissé dans le rôle du majordome de Bruce Wayne, père adoptif et confident le plus proche, Alfred Pennyworth.

Depuis lors, Caine est apparu dans tous les films de Nolan – même dans « Dunkerque ». Où cela aurait-il dû être? Eh bien, c’était un petit et unique camée acoustique qui ne prend tout son sens que dans la version originale. Sa voix peut être entendue dans le cockpit d’un pilote de la Royal Air Force.

« Batman commence » (2005)

« Prestige » (2006)

« Le chevalier noir » (2008)

«Création» (2010)

« Le chevalier noir se lève » (2012)

« Interstellaire » (2014)

« Dunkerque » (2017)

« Tenet » (2020)

Quentin Tarantino et Samuel L. Jackson

« Ey, yo! Motherf ****! »

Une marque de commerce de Quentin Tarantino est de s’appuyer encore et encore sur les mêmes acteurs. Michael Madsen, Tim Roth, Harvel Keitel et Uma Thurman ne sont que quelques-uns d’entre eux. Mais l’un d’eux vole la vedette à tout le monde: Samuel L. Jackson a réalisé un total de six films avec Tarantino. Cependant, ici aussi – semblable à Michael Caine – son rôle dans « Inglourious Basterds » était purement un rôle de parole.

« Pulp Fiction » (1994)

«Jackie Brown» (1997)

«Kill Bill: Vol. 2» (2004)

« Inglourious Basterds » (2009)

« Django Unchained » (2012)

«Les huit haineux» (2015)

Tim Burton et Johnny Depp et Helena Bonham Carter

Le style de film de Tim Burton est inextricablement lié à Johnny Depp et Helena Bonham Carter.

Ce trio, composé de Johnny Depp, Helena Bonham Carter et Tim Burton, est dans une classe à part. De « Charlie et la chocolaterie » à « Dark Shadows », Depp et Carter ont travaillé ensemble pour Burton.

Cependant, Johnny Depp et Tim Burton travaillent ensemble depuis longtemps: leur première fois remonte à 1990 et une amitié qui dure jusqu’à ce jour en a émergé. Depp est même le parrain des enfants de Tim Burton et Helena Bonham Carter.

Oui en effet. Une des raisons pour lesquelles Carter a joué dans plusieurs films de Burton était leur relation. Ils se sont rencontrés sur le plateau de la « Planète des singes » et ont deux enfants. La séparation a suivi en 2014.

Films réalisés par Tim Burton avec Johnny Depp:

« Edward aux mains d’argent » (1990)

« Ed Wood » (1994)

« Sleepy Hollow » (1999)

« Charlie et la chocolaterie » (2005)

« Corpse Bride » (2005)

« Sweeney Todd: Le barbier diabolique de Fleet Street » (2007)

« Alice au pays des merveilles » (2010)

« Ombres sombres » (2012)

Films réalisés par Tim Burton avec Helena Bonham Carter:

« La planète des singes » (2001)

« Gros poisson » (2003)

« Charlie et la chocolaterie » (2005)

« Corpse Bride » (2005)

« Sweeney Todd: Le barbier diabolique de Fleet Street » (2007)

« Alice au pays des merveilles » (2010)

« Ombres sombres » (2012)

Steven Spielberg et Tom Hanks

Amis loin du plateau de tournage: Steven Spielberg et Tom Hanks.

C’est beaucoup plus facile de travailler avec de bons amis, n’est-ce pas? Peut-être une des raisons pour lesquelles Steven Spielberg et Tom Hanks ont travaillé ensemble cinq fois. Les deux sont amis depuis de nombreuses années, c’est pourquoi Hanks apparaît régulièrement dans les films de Spielberg. Comme la dernière collaboration remonte à quelques années, il serait temps d’embaucher Tom Hanks pour un nouveau projet. Alors, monsieur Spielberg, qu’attendez-vous?

« Sauver le soldat Ryan » (1998)

« Arrête-moi si tu peux » (2002)

« Le terminal » (2004)

« Pont des espions: le négociateur » (2015)

« L’éditeur » (2017)

David O. Russell et Jennifer Lawrence et Bradley Cooper

Toutes les bonnes choses viennent par trois.

Qu’ont en commun Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et le réalisateur David O. Russell? Oui, non seulement ils ont tourné trois films ensemble, mais ils ont également reçu 19 nominations aux Oscars. Jennifer Lawrence a même reçu son premier Oscar pour son rôle dans « Silver Linings ».

C’est juste dommage qu’il n’y ait pas eu de projet commun depuis 2015, mais ce qui n’est pas là peut toujours être! Ne changez jamais une équipe gagnante.