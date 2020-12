Ces accessoires Samsung cesseront de fonctionner avec vos nouveaux téléphones 2021

Certains des wearables et des smartwatches des premières générations de Samsung, qui ont toujours conservé leur support, seront abandonnés en 2021 et ne seront plus compatibles avec les nouveaux smartphones Galaxy dont le S21.

Avec lui Galaxy S21 déjà dans le four, avec son design curieux et visant à anticiper Huawei sur le marché, la vérité est que Samsung vient de signaler que leurs nouveaux mobiles 2021 cesseront de prendre en charge et de ne plus être compatibles avec certains des vêtements plus âgée de la société, qui ont été lancées sous le label «Gear» à l’aube du marché de la smartwatch.

GizmoChina nous a dit, confirmant ce qui était un secret de polichinelle, et que ces appareils ils ont maintenu la compatibilité grâce à l’application Galaxy Wearables malgré l’ajout de cinq, six et même jusqu’à sept ans de vie sur le marché, certainement une éternité pour «l’industrie des smartphones».

Il semble que Samsung lui-même ait commencé à informez vos utilisateurs via l’application Samsung Members, indiquant que le vêtements Équipement plus ancien ne sera plus compatible avec les smartphones Galaxy sortis en 2021 et au-delà.

En fait, il précise la liste spécifique des accessoires qui perdront leur support dans les semaines à venir, et qui sont les suivantes:

Samsung Galaxy Gear

Samsung Gear2

Samsung Gear2 Neo

Samsung Gear S

Samsung Gear Fit

Évidemment, les utilisateurs actuels ils continueront de pouvoir profiter de leurs montres et bracelets intelligents Samsung Gear sans aucun problème, puisque le changement n’affecte que les nouveaux smartphones et ceux déjà compatibles continueront de fonctionner à ce jour, sachant qu’il n’y aura pas d’autres mises à jour pour vos appareils portables.

Il est quelque chose de presque compréhensible, que les accessoires de 2013 et 2014 qui ont été abandonnés depuis longtemps perdent désormais leur compatibilité avec les nouveaux appareils, car au cours de ces années, la technologie a tellement avancé que Il serait paradoxal d’avoir le mobile Samsung le plus puissant avec une montre qui fonctionne avec Bluetooth 2.0 et il ne prend même pas en charge les protocoles de faible puissance.

Même comme nous l’avons mentionné, la marque Samsung Gear a été abandonnée il y a quelques années en faveur de l’intégration d’accessoires également dans le galaxie de Samsung, avec des gammes Galaxy Watch, Galaxy Fit et Galaxy Buds comme exposants maximum aujourd’hui.

