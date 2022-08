Ces 9 téléphones Xiaomi sont déjà mis à jour vers Android 13

in

Si vous possédez l’un de ces neuf mobiles Xiaomi, vous pourrez très prochainement profiter de toute l’actualité d’Android 13.

Xiaomi est, avec Google et Samsung, le fabricant qui mettez à jour plus rapidement vos terminaux avec la dernière version d’Android et alors qu’il ne reste que quelques mois avant l’arrivée de la première version stable d’Android 13, le géant chinois commence déjà à mettre à jour vos appareils avec la nouvelle version du système d’exploitation mobile de la société Mountain View.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment mis à jour les Xiaomi 12 et 12 Pro, la firme chinoise déploie maintenant la mise à jour vers Android 13 sur 9 autres mobiles Xiaomi, Redmi et POCO.

9 autres téléphones Xiaomi sont mis à jour vers Android 13

Comme l’a confirmé Xiaomiui, la marque chinoise a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 sur 9 autres smartphones Xiaomi, Redmi et POCO.

Les neuf terminaux de la firme chinoise qui reçoivent cette mise à jour sont les suivants :

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G nouvelle édition

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi CIVI

Xiaomi Mi MIX 4

Redmi Note 10 édition jeune

PETIT F3

Ces neuf mobiles de marque chinoise reçoivent une version mise à jour de MIUI basée sur Android 13 avec numéro de version 22.8.7qui comprend un certain nombre d’améliorations d’optimisation du système et, bien sûr, la grande majorité des fonctions de la nouvelle version d’Android.

Vous pouvez déjà savoir si votre Xiaomi recevra MIUI 14

Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que cette mise à jour il n’atteint, pour le moment, qu’un petit groupe d’utilisateurs qui l’ont précédemment demandé et que le débarquement de celui-ci au reste des propriétaires de ces terminaux sera lent, car il faut d’abord résoudre une série de problèmes déjà détectés, tels que une consommation excessive d’énergie ou une série d’erreurs de lecture de la carte SIM qui apparaissent quelque temps après le démarrage du terminal.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂