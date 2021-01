Ces 9 célébrités féminines positives devraient être vos modèles

En tant que femmes, nous sommes allées si loin, mais nous avons encore du chemin à parcourir. Nous nous battons toujours pour certaines libertés qui sont intrinsèquement données aux hommes, tout droit sortis de l’utérus – de la réduction de l’écart salarial au changement d’idéologie qui intervient avec le droit des femmes à agir avec confiance en tant qu’êtres sexuels, si elles le souhaitent.

Une minute, nous ne sommes pas autorisés à allaiter publiquement, mais le lendemain, nous sommes un peu dans les derniers selfies nus. Les lignes qui ont été dessinées sont floues, et tout cela peut être très déroutant.

Donc, nous allons garder les choses simples – les femmes ne sont toujours pas égales aux hommes lorsqu’il s’agit d’exprimer leur sexualité et ce sont des conneries.

Cependant, ces 9 célébrités sexuellement positives sont des incontournables du mouvement féministe de positivité sexuelle, et qu’elles le sachent ou non, vous devriez absolument le faire.

Alors, les voici:

1. Ambre Rose

Amber Rose, comme Kim Kardashian, attrape beaucoup de critiques pour la façon dont elle a commencé ses activités commerciales. Mais, f *** ça – les affaires intelligentes sont des affaires intelligentes et c’est ce que Rose a fait en créant son mouvement Slut Walk et son podcast sex-positif, Loveline. Rose se bat pour réduire la stigmatisation entourant le viol, l’idée que les femmes doivent le demander à travers leurs actions, leurs vêtements ou toute autre chose.

2. Madone

Madonna a ouvert la voie à de nombreuses femmes de cette liste avec ses performances et ses paroles torrides. Elle est la féministe ultime en ce sens qu’elle nous a toujours montré que nous pouvons être plus qu’une chose – nous pouvons être une maman, nous pouvons être une militante, nous pouvons être pervers et toujours être comme une vierge. Madge fera toujours la coupe, elle est une OG dans le jeu féministe.

3. Rihanna

Avez-vous entendu sa musique? Depuis qu’elle a laissé tomber ça Good Girl Gone Bad album, la merde n’a tout simplement pas été la même et son image de « bad girl » transparaît à travers sa musique. Elle a eu des succès pervers avec des chansons comme « S&M » et « Kiss It Better ». Bien que, la dernière fois que nous avons vérifié, elle était célibataire on ne peut nier que sa musique et son style respirent le sexe. Mais, chaque fois que (sinon déjà) elle est prête à mettre fin à son célibat, nous pouvons tous être assurés qu’elle ne sera pas timide à ce sujet, comme la chanteuse m’a dit, « Si je voulais [have casual sex] Je ferais complètement ça », a-t-elle ajouté,« je vais faire ce qui me rend heureuse, ce que j’ai envie de faire. Mais ce serait vide pour moi; cela pour moi est un mouvement creux. Je me réveillerais le lendemain en me sentant comme de la merde. «

4. Lady Gaga

Lady Gaga n’a jamais eu peur de parler de sa sexualité, que ce soit artistiquement ou non. Mais c’est elle qui parle de son agression sexuelle à l’adolescence qui nous a vraiment touchés; elle a même sorti un morceau « Till It Happens » qui a été inspiré par l’incident. La chanson a également été jouée pendant qu’elle soutenait la campagne « It’s On Us » de Joe Biden.

5. Kim Kardashian

La reine du selfie nu a toujours semblé à l’aise avec la publicité de son corps nu, même si elle a affirmé dans le passé que ce n’était pas toujours le cas ou qu’elle ne voulait pas être connue pour être nue. (Parlez de croissance!) Il y a toujours eu un grand débat pour savoir si elle a sorti sa propre sex tape ou non. (Nous savons à quel point la famille Kardashian est avisée en affaires et nous pouvons tous convenir qu’ils ont tous tiré le meilleur parti d’une situation délicate.) Depuis lors – même si vous pensez que les gens seraient froids à ce stade – Kim a reçu des tonnes de critiques pour avoir prétendu autonomiser les femmes en affichant son corps nu. Pourtant, malgré la salope honteuse, elle continue de se pavaner dans le chamois.

C’est la lettre qu’elle a écrite à propos de sa nudité qui nous a vraiment convaincus (parce que, bon sang ouais!). «Je ne comprends jamais pourquoi les gens sont si dérangés par ce que les autres choisissent de faire de leur vie. Je ne me drogue pas, je bois à peine, je n’ai jamais commis de crime – et pourtant je suis un mauvais modèle pour être fier de mon corps? Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes convaincus que le monde a besoin de plus de Kimmy.

6. Debbie Reynolds

Même si la regrettée Debbie Reynolds a été enregistrée avec le Miroir en disant qu’elle souhaitait avoir plus de relations sexuelles dans sa vie, cela n’en fait certainement pas moins un modèle. Le fait qu’elle discute ouvertement de sa vie sexuelle, ce qui n’était pas si courant chez les générations plus âgées, n’est qu’une des raisons pour lesquelles elle a atterri sur cette liste, mais la principale raison? Elle a acheté sa fille, Carrie Fisher et sa mère vibrateurs pour Noël un an.

7. Halle Berry