Ces 9 applications de Noël vous permettront de vous détendre pendant la saison des fêtes

Pour certains ce sont des moments de contemplation, pour d’autres la période de Noël est un pur stress. La bonne nouvelle : les applications de Noël peuvent vous aider à vous préparer pour les fêtes de fin d’année, vous éviter de devenir trop agité et empêcher les membres de votre famille de s’ennuyer. Nous présentons neuf applications pour un Noël détendu.

Avez-vous déjà récupéré tous les cadeaux ? Ensuite, rien ne peut vraiment mal tourner. Ou le fait-il? Savez-vous déjà ce que vous voulez cuisiner pour les invités à Noël et les rendre heureux ? Non? Alors les applications de Noël suivantes, disponibles gratuitement pour les appareils Android et iOS, peuvent vous aider.

Jouer pendant la période d’avant Noël : l’application du calendrier de l’avent

Pas encore dans l’esprit de Noël ? L’application de calendrier de l’avent d’appChocolate peut vous aider, 25 mini-jeux de Noël adoucissent le temps jusqu’au jour de Noël. Vous pouvez décorer virtuellement un sapin de Noël ou lancer des boules de neige sur les lutins – une belle alternative au calendrier de chocolat banal !

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuit avec les achats intégrés



L’application du calendrier de l’avent réveille l’anticipation du festival.



Image : © appChocolate/Google Play 2020



Cadres de Noël pour vos photos

Vous en avez assez des mêmes filtres et autocollants Instagram de vacances ? Téléchargez ensuite une application avec des cadres photo pour Noël. Vous pouvez mettre un bonnet de Noel à votre grand-père, même s’il ne le veut pas, ou décorer une photo de famille avec des décorations de Noël. Juste ce qu’il faut pour les fans de photo à célébrer !

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuitement



Les photos peuvent être décorées avec des cadres de Noël.



Image : © Play Store/Linerock Investments 2019



Envoyez de belles et amusantes salutations pour Noël

« Joyeux Noël à tous » n’est pas assez original pour vous, mais vous ne pouvez pas non plus penser à des salutations vraiment inhabituelles pour les vacances ? Ensuite, une application de dictons vous aidera à Noël. Nos deux recommandations contiennent de nombreuses salutations de Noël, il y aura donc certainement quelque chose qui conviendra à vos proches et amis.

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: version de base gratuite avec achats intégrés



Les applications vous aident à donner une touche originale à vos vœux de Noël.



Image : © Play Store/Happy Sun Mobile 2019



Préparez le festin de Noël avec l’application chef

Une fois que des amis ou des parents ont été invités, les préparatifs de la célébration peuvent commencer. Très important : le repas de fête. Que vous souhaitiez épater tantes et oncles avec un rôti fait maison ou faire plaisir à vos amis lors d’une fête de Noël avec des collations et des friandises – chez Chefkoch, vous trouverez d’innombrables recettes et instructions, le site Web est l’une des adresses les plus populaires pour les cuisiniers amateurs. Lors de la cuisson, il est pratique d’emporter la recette sur l’appareil mobile dans la cuisine.

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuit avec les achats intégrés

Pratiquez des chants de Noël avec l’application de paroles musiXmatch

Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance de Noël que les chants de Noël populaires ? S’il y a un problème avec les paroles, l’application musiXmatch Songtexte peut vous aider. On dit que 25 millions d’utilisateurs utilisent déjà l’application avec la prétendue plus grande base de données de texte, qui comprend bien sûr également divers chants de Noël. L’application sert également de lecteur de musique qui lit la chanson et le texte de manière synchrone. La fonction scrobbler fait des suggestions musicales appropriées en fonction des pistes en cours de lecture.

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuit avec les achats intégrés

Bonne visite avec la platine vinyle edjing DJ Mix

Si le visiteur est là, il veut se divertir. La bonne musique donne le ton. Vous pouvez les trouver avec edjing, par exemple, une application DJ populaire avec une sélection de plus de 50 millions de titres. Pour une préparation optimale, des listes de lecture peuvent être créées auxquelles vous pouvez accéder de n’importe où. Vous pouvez vraiment marquer des points avec des morceaux que vous avez mixés vous-même, qui peuvent être partagés sur Facebook, Twitter, etc.

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuit avec les achats intégrés

Transformez vos invités en assistants du Père Noël avec l’application Elf Yourself

Le principe est aussi simple qu’enchanteur : vous mettez une photo de votre visage sur un gnome puis le laissez danser, lancer des cadeaux et faire toutes sortes de blagues. Vous pouvez envoyer la vidéo afin que vos amis et votre famille puissent également en profiter.

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuit avec les achats intégrés

Combattez l’ennui lors des dîners en famille : Dumb Ways to Die 2

Le dîner de famille approche le jour de Noël et vous voulez détendre un peu l’ambiance ? Dumb Ways to Die 2 vous y aidera, à condition que les proches puissent s’habituer au charme morbide de l’application. Les 28 mini-jeux sont expliqués rapidement et vous invitent à vous affronter. Si vous ne faites pas attention, grand-mère ou grand-père auront rapidement l’avantage.

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuit avec les achats intégrés

les vacances finies ? Lumosity défie la tête

Lorsque la fête est terminée et que la gueule de bois est guérie, le chef veut s’occuper à nouveau. Lumosity promet un entraînement complet pour le cerveau. L’application entraîne la mémoire, l’attention et les compétences de résolution de problèmes. Selon les développeurs, pratiquer trois à cinq fois par semaine est idéal. C’est aussi une bonne résolution pour la nouvelle année.

Téléchargements : iOS et Androïd

Prix: gratuit avec les achats intégrés