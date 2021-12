Ces 8 acteurs donnent vie à plus d’un personnage au sein de Marvel

le Univers cinématographique Marvel a connu une croissance exponentielle au point de devenir la plus grande franchise de l’industrie et d’ouvrir la porte à un genre entier pour dominer largement l’actualité à Hollywood, bien que des réalisateurs tels que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola « Renoncer » de cette réalité. Le nombre de films que le MCU a sortis est important et le plus intéressant est qu’il ne semble pas ralentir son rythme de croissance.

En ce sens, certains acteurs ont été choisis pour participer à différents projets de la marque donnant vie à différents personnages. Tant qu’il y a du talent, il y a la possibilité d’habiter le MCU avec des visages différents. Les cas ne sont pas nombreux, mais la vérité est que certains de ces héros et méchants personnifiés par ces interprètes étaient la clé de la marque.

+ Acteurs qui ont joué différents personnages dans le MCU

8. Mahershala Ali

L’acteur talentueux était le gangster Cottonmouth dans la série Luc cage qui a été créée en Netflix. Dans peu de temps, nous le verrons donner vie au tueur de vampires Blade dans le MCU, un personnage qui prendra sûrement une grande importance pour la marque et les projets futurs de Kevin Feige et de son équipe créative.

7. Benoît Cumberbatch

Oui! Le docteur Strange lui-même a également exprimé un personnage CGI dans le Univers cinématographique Marvel. Ce qui est amusant, c’est que c’est le méchant de sa propre entrée MCU, l’entité toute-puissante connue sous le nom de Dormammu, qui dans la séquence finale du film « négocie » avec le sorcier suprême son retrait de la Terre.

6. Kenneth Choi

Sa première expérience avec Marvel était en Captain America le premier vengeur, où il a joué l’un des Howling Commandos qui ont aidé Steve Rogers contre Hydra : Jim Morita. D’autre part, dans Spider-Man : Retrouvailles, a donné vie au directeur de la Midtown School of Science and Technology qui est le petit-fils de Jim Morita ! En parlant de boucler les cercles…

5. Aaron Taylor Johnson

Il a été chargé de se faire passer pour Quicksilver dans Avengers: l’ère d’Ultron. À cette époque, il s’agissait d’un personnage qui est passé de méchant à héros et d’aider Tony et les autres avec leur « Super vélocité ». Là encore, il devrait jouer Kraven The Hunter dans son film solo de 2023.

4. Le mythique Stan Lee

Stan aimait faire des camées dans chaque film Marvel sorti de son vivant. Astronaute, livreur FedEx, professeur de musique ou voisin curieux, l’homme derrière la marque a tout fait. Excelsior !

3. Alfre Woodard

Pendant deux saisons, elle a été la grande méchante de la série Luc cage, où il a été émerveillé par sa gamme émotionnelle et la façon dont il a affronté le puissant héros de merveille. D’autre part, dans Captain America : guerre civile est une employée du gouvernement fédéral qui désigne Steve Rogers comme le coupable de la mort de son fils.

2. Josh Brolin

Le talentueux Josh a donné vie au puissant Thanos au cours de ce qu’on appelle la saga Infinity, qui s’étend sur 3 phases distinctes du MCU. Le Mad Titan est la plus grande menace à laquelle les Avengers ont été confrontés et Brolin a fait un excellent travail en tant que méchant. Un autre personnage de merveille à qui a donné la vie ? Le câble mutant dans Deadpool 2.

1. Gemma Chan

Dans Capitaine Marvel il a prêté son corps à Minn-Erva, un soldat d’élite de Starforce, dirigé par Yon-Rogg. Cependant, l’actrice a eu l’occasion de jouer dans l’un des grands événements de merveille en 2021 :Éternels! A cette occasion, son personnage était celui de Sersi, qui héritera de la direction de cette équipe de héros après la mort d’Ajak.

