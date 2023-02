Ces 6 téléphones Xiaomi cesseront très bientôt de recevoir les mises à jour MIUI

Si vous possédez l’un de ces appareils Xiaomi, vous devrez bientôt changer de mobile si vous souhaitez continuer à recevoir les mises à jour de MIUI.

Le Xiaomi 11 Lite 5G, l’un des téléphones qui cessera bientôt d’avoir des mises à jour MIUI garanties / Image : Christian Collado

Xiaomi a de nouveau mis à jour son liste des appareils qui terminent leur période de support officielle. Un total de six appareils différents de Xiaomi, Redmi et POCO vont être ajoutés à cette liste, et bientôt cessera de recevoir les mises à jour MIUI et Android après avoir terminé le deux ans depuis sa sortie.

La nouvelle a été partagée par la chaîne MIUIes, où ils ont révélé le modèles concrets qu’ils ne seront plus officiellement pris en charge par Xiaomi à partir du lendemain 21 avril 2023.

Il n’y aura plus de mises à jour MIUI pour ces smartphones Xiaomi, Redmi et POCO

Bien qu’il existe six modèles spécifiques d’appareils Xiaomi qui ne sont plus pris en charge par la société depuis le 21 avril, certains d’entre eux ont été lancés dans différentes régions de la planète sous des noms complètement différents. Pour cette raison, la liste comprend à la fois le modèle d’origine, ainsi que ses différentes variantes et le nom interne de chaque modèlepour faciliter leur identification.

Certains des modèles inclus dans la liste ils ont à peine deux anscomme c’est le cas avec le Xiaomi 11 Lite 5G ou le POCO X3 GT.

Redmi K40 Pro/+/Xiaomi 11X Pro/Xiaomi 11i (haydn)

Redmi K40/Xiaomi 11X/POCO F3 (alioth)

Redmi K40 Gaming/POCO F3 GT (ares)

Redmi Note 10 Pro/POCO X3 GT (chopin)

Xiaomi 10S (thym)

Xiaomi 11 Lite 5G (renoir)

Comme ils l’ont confirmé dans la source citée au début, le développement de la version bêta de la ROM MIUI china sera arrêté pour ces modèles, et atteindra donc le fin de votre période d’assistance.

Cependant, ils expliquent que les versions stables continueront d’être mises à jour jusqu’au moment d’avoir implémenté toutes les fonctions en cours, et tous les bogues présents dans la version actuelle ont été corrigés.

