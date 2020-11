Ces 6 téléphones sont théoriquement impossibles à pirater ou à suivre

Si vous recherchez un téléphone sécurisé et introuvable, ces téléphones sont la meilleure option.

Pour beaucoup, la puissance est la chose la plus importante lors de l’achat d’un smartphone tandis que pour d’autres, c’est la section photographique. En revanche, de nombreux utilisateurs souhaitent des smartphones dont les marques promettent un minimum de mises à jour pendant plusieurs années. Dans le même temps, il y a aussi de nombreux consommateurs qui veulent juste un bel appareil mobile dont le design attire l’attention.

Cependant, il existe un autre type d’utilisateur. Celui qui veut que ses données soient privées et que personne ne peut pirater ou suivre. Ces terminaux ne proviennent pas d’Apple, de Samsung ou de Huawei, mais de marques que beaucoup d’entre vous ne connaissent sûrement pas car ils sont conçus pour une niche de marché très spécifique. Cela dit, Nous vous apportons 7 téléphones qu’il est en théorie impossible de pirater.

Blackphone

Blackphone est l’un de ces téléphones conçus pour protéger la confidentialité des utilisateurs avant toute autre chose. La clé de ces appareils est Privat OS, sa couche logicielle avec un design pratiquement identique à Android pur mais avec des applications conçues pour la confidentialité et la sécurité qui, entre autres vertus, Ils nous permettent de modifier, contrôler et supprimer les différentes permissions demandées par les outils que nous installons sur notre smartphone.

Smartphones Omerta

Les appareils Omerta sont une autre option sur le marché de la téléphonie mobile axée sur la sécurité. La principale caractéristique de ces smartphones est leur système d’exploitation appelé Graphene OS, comme ses développeurs affirment qu’un tel logiciel est impénétrable même pour le FBI ou la CIA puisqu’il n’y a pas de portes dérobées. Le prix de ces appareils varie de 500 € à 3 000 € selon le modèle et les fonctionnalités.

Pinephone

Le PinePhone est un smartphone, développé par le fabricant d’ordinateurs Pine64, destiné à permettre à l’utilisateur d’avoir un contrôle avancé sur l’appareil. Son logiciel est basé sur Linux et selon de nombreux experts en cybersécurité, c’est l’un des meilleurs téléphones dédiés à la sécurité car son rapport qualité-prix est inégalé. Nous pouvons acheter un Pinephone pour 149,99 € ou 199,99 €.

GSMK CryptoPhone

Le GSMK CryptoPhone est fabriqué par une société de sécurité leader basée à Berlin, en Allemagne, offrant un pare-feu, du matériel inviolable et des conversations cryptées de bout en bout. Ses fabricants assurent qu’il s’agit d’un smartphone SS7 anti-attaque et comme les autres terminaux de cette liste, il dispose également d’un interrupteur pour la compensation automatique en cas d’urgence.

Smartphone noir Boeing

Ce sera peut-être la première fois que vous entendrez ces appareils car « malheureusement » ils ne sont destinés qu’aux entreprises privées de défense et à l’armée américaine. Cet appareil possède de nombreuses fonctionnalités destinées à la sécurité des utilisateurs et peut même s’autodétruire si nécessaire (comme dans les films d’espionnage). Il dispose également de deux emplacements pour carte SIM au cas où vous vous poseriez la question.

Téléphone de chiffrement

Une autre alternative est Cipher Phone, que ses créateurs appellent le téléphone mobile le plus sûr jamais créé. Selon leur site Web, ils proposent des logiciels uniques avec des fonctionnalités axées sur la confidentialité et la sécurité des communications entre leurs utilisateurs car, en plus d’un commutateur pour effacer automatiquement les données de l’appareil, il dispose d’un VPN qui change toutes les 30 minutes.

