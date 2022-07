Ces 5 personnages Marvel n’ont pas de film

merveille

Marvel a un nombre incalculable de personnages pour continuer à étendre son univers cinématographique qui connaît un tel succès. 5 possibilités dans cet aspect !

© YouTubeLa sentinelle

La Univers cinématographique Marvel est en constante expansion et chaque Phase qui s’ajoute à sa mythologie signifie de nouveaux noms propres comme c’est le cas ces derniers temps de Chevalier de la Lune Oui Mme Merveille. Des Avengers aux Gardiens de la Galaxie, tous ces héros ont à un moment donné fait leurs débuts tant attendus sur grand écran, il faut donc supposer que d’autres noms propres arriveront.

Dans ce sens, spoilers mettra en lumière dans cette note 5 personnages qui n’ont pas encore eu leurs versions respectives au cinéma. Nous parlons de différents héros et héroïnes qui pourraient contribuer à la Univers cinématographique Marvel différentes histoires dans des contextes que nous n’avons pas encore vus dans le MCU. Ce ne sont peut-être pas encore les noms propres les plus populaires, mais Kévin Feig il connaît les paris risqués… renseignez-vous sur les Gardiens de la Galaxie.

+Personnages Marvel sans films

.5. étoile de feu

Angelica Jones est une mutante capable de contrôler les micro-ondes présentes sur Terre et de générer ce type de rayonnement. En même temps, cette capacité lui permet de s’élever dans les airs et de voler à grande vitesse ou de soulever des objets extrêmement lourds. Elle peut concentrer son énergie sur n’importe quelle cible et y mettre le feu. Une autre de ses grandes capacités est de pouvoir détecter les signaux des téléphones portables ou des télécommandes et de les annuler.

.4. se métamorphoser

Kevin Sydney est la véritable identité de ce mutant qui a la capacité de modeler son corps et de changer d’apparence aussi facilement qu’il respire. Il était un ennemi des X-Men et a ensuite fait partie de la formation de ce groupe de héros dirigé par Charles Xavier, qu’il a remplacé une fois grâce à sa fantastique capacité à se transformer. Malheureusement Morfo est mort lors d’une mission avec cette équipe.

.3. X-Men

Nate Gray est une version en réalité alternative du mutant connu sous le nom de Cable. Il est le fils de Cyclope et de Jean Gray à la suite de l’expérimentation du méchant connu sous le nom de M. Sinister. Nate n’est pas infecté par un virus techno-organique comme son homologue terrestre, il possède de grandes capacités télépathiques et télékinétiques qui font de lui l’un des personnages les plus puissants qui aient jamais vécu.

.deux. Fille écureuil

Doreen Allene Green a découvert à l’âge de 10 ans qu’elle pouvait communiquer avec les écureuils. Pendant longtemps, elle a cru qu’elle était une mutante, mais il a été déterminé plus tard que ce n’était pas le cas. Elle a tendu une embuscade à Iron Man dans les bois pour lui montrer qu’elle pouvait être un héros. À ce moment-là, il lui a montré ses pouvoirs comme sa longue queue préhensile de 4 pieds, ses dents acérées, sa force et son agilité surhumaines ainsi que ses griffes. Plus tard, elle a sauvé Iron Man du Dr Doom et Tony Stark l’a gardée à l’esprit pour l’avenir.

.1. La sentinelle

Ce héros est l’un des plus puissants de l’univers Marvel, avec la capacité de voler, de se déplacer à la vitesse de la lumière, une super force, une invulnérabilité, la capacité de projeter des champs de force, de contrôler la lumière et des capacités psychiques. Tout cela provient d’un sérum expérimental qui a tenté de copier la formule du super soldat. Malheureusement, Sentry a une santé mentale fragile qui le rend potentiellement dangereux.

