Ces 5 lumières intelligentes apportent de l’ambiance dans la maison

Les ampoules peuvent faire bien plus que simplement émettre de la lumière. Mot-clé : Maison Intelligente. Des lumières intelligentes conquièrent les plafonds, les murs et les tables de chevet avec des fonctionnalités intelligentes. Voici cinq lampes intelligentes qui feront briller votre maison.

Philips Hue : simple et intelligent





Kit de démarrage Philips Hue



Image: © Signify 2019



Avec la série Hue, Philips propose un système complet de lampes dans sa gamme, conçu pour équiper toute la maison d’ampoules LED intelligentes. Un hub central appelé Hue Bridge communique avec jusqu’à 50 lampes Hue, disponibles en blanc, en couleur, en poire classique ou en bol lumineux d’ambiance.

Les lampes peuvent être commandées individuellement ou en combinaison, ce qui permet différentes ambiances lumineuses et programmations pour chaque pièce. Hue est contrôlé par une application via WiFi. En combinaison avec des haut-parleurs intelligents tels que Google Home ou Amazon Alexa, le réseau de lampes écoute également les commandes vocales.

Lifx : Ampoule WLAN intelligente





Lifx Mini Couleur



Image : © LIFX 2020



L’ampoule intelligente Lifx fonctionne de la même manière que le système Hue de Philips. Ici, vous pouvez même contrôler jusqu’à 100 lampes dans le même réseau WiFi. Contrairement à Philips Hue, la lampe n’a pas besoin de concentrateur pour cela : chaque ampoule se connecte individuellement au réseau domestique et est contrôlée individuellement ou en combinaison avec d’autres lampes Lifx via un smartphone. En plus de la luminosité, la couleur des ampoules peut également être ajustée presque en continu – en 16 millions d’étapes impressionnantes. Si vous donnez accès à la lampe au microphone de votre smartphone, Lifx devient également une lumière de fête et scintille au rythme de la musique.

Lampe Eve Flare : aussi pour l’extérieur





Lampe Eve Flare



Image: © Eve Systems 2020



Avec la lampe de table LED portable Eve Flare, vous pouvez créer la bonne ambiance lumineuse à l’intérieur comme à l’extérieur. La lampe sphérique défie le vent et les intempéries grâce à son boîtier robuste et sa résistance à l’eau. Eve Flare est compatible avec Apple HomeKit. Cela signifie que vous pouvez contrôler la lumière intelligente via l’application domestique d’Apple ou Siri, l’assistant vocal. En ce qui concerne l’éclairage, vous pouvez utiliser les créations de couleurs existantes dans l’application ou créer les vôtres. Les minuteries peuvent également être réglées ici. L’Eve Flare s’allume pendant six heures jusqu’à ce que la batterie intégrée doive être chargée à l’aide du chargeur sans fil.

Plafonnier Hama WiFi : l’ambiance vue d’en haut





Plafonnier WiFi HAMA



Image : © Saturne / Hama 2020



L’éclairage au plafond en particulier est souvent peu atmosphérique. Hama veut changer cela avec son plafonnier LED. La source lumineuse LED est installée en permanence ici. Vous contrôlez la lampe via l’application du fabricant « Hama Smart Solution », un pont n’est pas nécessaire pour cela. Ici, vous pouvez non seulement allumer et éteindre le plafonnier intelligent à distance, mais aussi l’atténuer et sélectionner la température de couleur souhaitée. Du blanc chaud autour de 2 700 Kelvin à la lumière du jour à 6 500 Kelvin. Si vous activez les compétences correspondantes dans l’application, vous pouvez également contrôler le plafonnier WiFi via Amazon Alexa ou l’Assistant Google.

Xlayer Smart Echo : du moderne au rétro





Ampoule LED Xlayer Smart Echo E27



Image : © Saturne / Xlayer 2020



Avec sa gamme Smart Echo, Xlayer s’implique également dans le secteur de la maison intelligente. Cela inclut surtout les ampoules intelligentes qui peuvent être intégrées au réseau domestique sans matériel supplémentaire. Vous réglez la luminosité et la couleur à l’aide de votre smartphone ou tablette. Jusqu’à 16 millions de couleurs sont à votre disposition. De plus, les poires peuvent être contrôlées par commande vocale via Alexa ou Google Assistant. Tout comme la concurrence (par exemple Philips Hue), Xlayer propose également des ampoules au design rétro.