Yubo: 5 caractéristiques uniques de l’application social sûr pour les adolescents en ligne

La sécurité en ligne est une préoccupation pour tous, mais lorsqu’il s’agit des jeunes utilisateurs, son importance ne peut être surestimée.

La génération Z compte sur l’internet comme l’un de ses principaux moyens de communication, mais peu de choses sont faites pour que les réseaux sociaux leur offrent un espace sain pour se connecter et être eux-mêmes. Yubo répond à cette préoccupation en se concentrant sur les utilisateurs adolescents. L’application de rencontre amicale a conçu des fonctionnalités uniques pour aider à faire de la recherche de leur tribu une expérience sûre et responsabilisante.

1. Portes d’âge : Une façon convaincante de rendre leur application de rencontre amicale sûre pour tous

L’application de rencontre amicale Yubo prend très au sérieux la sécurité de ses utilisateurs et croit en la nécessité de les empêcher de vivre des expériences inconfortables. Pour cela, il faut d’abord s’assurer qu’ils ne se connectent qu’avec leurs pairs. Sur les réseaux sociaux traditionnels, chacun peut exposer les autres au contenu qu’il partage, qu’il soit approprié ou non pour les adolescents. Malheureusement, les jeunes esprits impressionnables peuvent être affectés négativement par ces informations non filtrées et développer des comportements malsains.

Pour s’assurer que les jeunes utilisateurs n’interagissent qu’avec des personnes du même groupe d’âge, Yubo s’est associé à Yoti pour exploiter la puissance de l’intelligence artificielle. Grâce à un système d’apprentissage en réseau neutre appelé YAS, l’application vérifie anonymement l’âge de ses utilisateurs en comparant les traits de leur visage à plusieurs milliers de visages dont l’âge a été vérifié. Une fois le processus terminé, l’image est supprimée et aucune donnée n’est stockée.

2. Vérification de l’identité : De vraies identités pour de vraies connexions

Il ne suffit pas de savoir que les personnes avec lesquelles ils interagissent sur l’application ont le même âge pour que chacun assume la responsabilité de ce qu’il partage. L’application de rencontre amicale veut promouvoir de véritables connexions en faisant en sorte que ses utilisateurs s’engagent à décliner leur identité s’ils souhaitent accéder à toutes les fonctionnalités. Ils doivent télécharger leur passeport ou leur carte d’identité avec une photo. Un algorithme de reconnaissance des visages vérifie ensuite que tout est en ordre.

De nombreux utilisateurs de réseaux sociaux s’en sortent en publiant des contenus inappropriés, car ils savent qu’ils n’ont pas à en assumer la responsabilité. Sur Yubo, l’objectif est de créer des interactions significatives et d’être authentique. Il n’y a tout simplement pas de place pour les faux comptes.

3. Interventions en temps réel : Pas moyen de contourner les règles

Yubo s’appuie sur une combinaison d’algorithmes et de modérateurs humains pour garantir la sécurité de ses utilisateurs. L’intimidation, la violence, les discours de haine, la nudité ou même le fait de se montrer en sous-vêtements entraînent un avertissement immédiat pour les utilisateurs de Yubo. Grâce à un système de détection avancé, l’application de réunion amicale alerte les modérateurs en temps réel chaque fois que la situation l’exige. Dans le cas de la nudité, lorsque la certitude est élevée, l’algorithme arrête même automatiquement le flux en direct. Dans 95 % des cas, les utilisateurs qui reçoivent une notification s’y conforment immédiatement. S’ils ne le font pas, les équipes de Yubo ont la possibilité de bloquer leurs appareils temporairement ou indéfiniment.

4. Système de préférences et de rapports faciles : Les utilisateurs de Yubo ne sont jamais seuls

L’application de rencontre amicale veut que ses utilisateurs se sentent en sécurité et soutenus. S’ils rencontrent des problèmes ou des préoccupations, ils peuvent facilement entrer en contact avec le centre de sécurité de l’application en appuyant sur l’icône du drapeau et ont accès à une interface très claire pour signaler les problèmes. Un système de boutons leur permet d’indiquer la nature du problème et les personnes concernées. Ils reçoivent également des suggestions quant aux mesures qu’ils peuvent prendre pour remédier à la situation.

Toutes les demandes sont traitées dans les 24 heures et des mesures sont prises si nécessaire. Chaque fois qu’un utilisateur toxique est identifié – par le biais d’un signalement ou autrement – son compte est restreint jusqu’à ce qu’il accepte les lignes directrices communautaires et prouve qu’il est disposé à les respecter.

Les utilisateurs peuvent également définir leurs propres préférences afin que leur expérience soit adaptée à leur niveau de confort. Ainsi, s’ils préfèrent ne pas parler avec certaines personnes ou ne veulent pas que leur emplacement soit divulgué, il n’y a pas d’obligations.

5. Guide dédié aux services répressifs : Le nec plus ultra de la sécurité proactive

Yubo est totalement transparent sur son mode de fonctionnement. Chaque fois qu’un risque pour la sécurité est identifié, il est immédiatement signalé aux autorités compétentes. De même, si les forces de l’ordre demandent des données, l’information est divulguée ouvertement.

Yubo met constamment à jour ses dispositifs de sécurité et s’efforce de rester à l’affût de toute menace à laquelle le monde en ligne pourrait exposer les adolescents. Ils permettent à l’innovation d’être le moteur de l’expérience Yubo.

L’application de rencontre amicale s’éloigne du modèle traditionnel de réseau social en construisant une communauté numérique où les utilisateurs apprennent à être authentiques, à agir de manière responsable et à se respecter les uns les autres. En appliquant des lignes directrices simples mais fortes, elle leur inculque la valeur de se réunir et de cultiver des échanges significatifs. Yuboing consiste à faire preuve d’acceptation et d’ouverture tout en s’efforçant d’être la meilleure version de soi-même. Les jeunes aiment construire des systèmes de soutien et être là les uns pour les autres, affirmer leur identité en aidant leurs amis à découvrir la leur.