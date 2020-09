Ces 5 bandes-annonces montrent enfin pourquoi le raytracing et le DLSS valent la peine

Avec la présentation des nouvelles cartes graphiques ampères de la série GeForce RTX 3000, Nvidia a inauguré le chapitre suivant en termes de ray tracing et DLSS. Ce n’est pas seulement le prix d’entrée étonnamment bas qui est spectaculaire. L’optique est également impressionnante, comme le montrent cinq nouvelles bandes-annonces de jeux tels que «Cyberpunk 2077», «Watch Dogs Legion» et «Fortnite».

Les cartes graphiques Nvidia feront un énorme bond en avant en termes de performances en 2020. RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 sont les noms des trois nouveaux modèles au prix de 500, 700 et 1500 euros. En plus de l’abondance de la mémoire (8, 10 et 24 gigaoctets), les cartes fournissent à nouveau la prise en charge de la technologie avancée de traçage de rayons de la technologie de calcul de la lumière. La technologie simule des millions de faisceaux lumineux numériques et calcule leur trajet, ce qui se traduit par des réflexions réalistes. Également dans le portefeuille: DLSS – un système pris en charge par l’IA qui extrapole les images basse résolution à plus de pixels et peut ainsi offrir des performances considérablement améliorées avec plus d’images par seconde (FPS).

Les deux technologies font déjà partie de la série actuelle de modèles GeForce RTX 2000 de Nvidia, mais la prochaine génération sera probablement encore plus sophistiquée – sur papier, elle offre plus de performances pour moins d’argent. Après que le lancer de rayons ait longtemps été considéré comme un luxe inutile, la technologie devient maintenant peu à peu abordable et de plus en plus utile. Cinq nouvelles bandes-annonces pour les jeux à venir et déjà disponibles offrent un avant-goût de la gamme Ampère et de ses capacités.

«Cyberpunk 2077»

On savait déjà que “Cyberpunk 2077” prend en charge le lancer de rayons et le DLSS. Dans la nouvelle bande-annonce, nous voyons à quel point le RPG sera beau sur les nouvelles cartes Nvidia. Particulièrement impressionnants sont les reflets dans les flaques d’eau calculés par traçage de rayons, les ombres et la pénombre réalistes et les gradations de lumière diffuses, qui font ressortir de manière spectaculaire les couleurs néons pulsantes du jeu.





“Légion des chiens de garde”

Watch Dogs Legion se déroule à Londres, et si la capitale britannique a une chose, ce sont les flaques d’eau! Ils sont particulièrement spectaculaires dans la nouvelle bande-annonce: grâce au calcul de la lumière par lancer de rayons, l’environnement se reflète dans les détails de la surface de l’eau – et pas seulement là-bas: les fenêtres et les vitres contiennent également des images réalistes. DLSS devrait s’assurer que le jeu se déroule de toute façon – espérons-le. Jusqu’à présent, la série “Watch Dogs” n’est pas connue pour sa finesse technique et son sans-faute.





“Call of Duty: Black Ops Cold War”

“Call of Duty: Modern Warfare” est déjà venu avec des ombres de traçage de rayons, le successeur va mieux. Dans la bande-annonce, le jeu se présente d’abord comme un thriller d’agent sombre dans un décor des années 80, avant que les hélicoptères de combat et les combats de feu ne démontrent les conditions d’éclairage à l’extérieur. Bien adapté pour apprécier les contrastes!





“Minecraft”

Le bloc classique “Minecraft” n’est en fait pas une beauté, mais le lancer de rayons fait du jeu un régal pour les yeux grâce aux reflets et aux ombres. Dans la bande-annonce, Nvidia présente deux nouveaux mondes qui peuvent désormais être parcourus avec des ordinateurs compatibles avec le lancer de rayons. Les images avant et après montrent que le jeu est difficilement reconnaissable même avec la génération actuelle de cartes graphiques. Voyons ce que la génération d’amplis en fait.





“Fortnite”

Un jeu de bande dessinée comme “Fortnite” a-t-il vraiment besoin de la puissance concentrée des cartes graphiques modernes? Nan. Mais cela ne fait pas de mal non plus, donc le succès multijoueur obtiendra un lancer de rayons pour les effets visuels et l’éclairage au cours de la saison en cours. Le support DLSS et la nouvelle technologie Nvidia Reflex pour l’optimisation de la latence entrent également en jeu et devraient atténuer la baisse de fréquence d’images causée par le lancer de rayons. Dans un jeu de tir compétitif comme “Fortnite”, la fréquence d’images n’est pas entièrement sans importance. En mode créatif, des mondes RTX spéciaux devraient être disponibles dans lesquels toute la puissance et la beauté des graphismes entrent en jeu.