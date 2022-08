Ces 5 animaux vivent n’importe quoi d’autre sur Terre

La durée de vie moyenne des Américains est d’environ 78 à 80 ans. Bien que cela puisse sembler long pour la plupart, certains animaux dépassent facilement cet âge. Avec une durée de vie de plus d’un voire plusieurs siècles, ces animaux vivent plus longtemps que n’importe quoi d’autre sur terre !

Photo: Collection d’images National Geographic

Requins du Groenland

Vous n’avez peut-être même jamais entendu parler des requins du Groenland. Ils vivent profondément dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Mais ces créatures peuvent vivre plusieurs siècles. Les estimations varient entre 272 ans et 512 ans.

sébaste à œil épineux

Selon le Washington Department of Fish and Wildlife, le sébaste aux yeux épineux peut vivre jusqu’à 205 ans. Ils vivent aussi longtemps avec un régime de petits poissons et d’autres animaux marins, y compris des crevettes. C’est dommage que cela ne semble pas fonctionner pour nous, les humains.

Photo : © Animaux.NET

corail noir

Compte tenu du déclin des coraux dans nos eaux, dû au changement climatique, vous ne pensez peut-être pas que leur durée de vie est aussi impressionnante. Mais certains coraux noirs existent depuis au moins 4 000 ans maintenant. Au lieu d’être un organisme unique, c’est une masse d’organismes identiques qui se multiplient et se remplacent pour rester en vie.

éponges de verre

Les experts ont découvert que les éponges de verre peuvent vivre plus de 10 000 ans. Leurs squelettes ressemblent apparemment à du verre – ce qui explique leur nom – et ils existent depuis plus longtemps que de nombreuses créatures sur cette planète.

Turritopsis dohrnii

Les Turritopsis dohrnii sont des créatures parfois appelées méduses immortelles car elles vivent potentiellement éternellement. Lorsqu’ils sont blessés ou mal nourris, ils ont la capacité de redevenir des polypes avant de redevenir des méduses plus tard. C’est ainsi qu’ils continuent à vivre pour une éternité.