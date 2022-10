Ces 4 livres de cuisine feront de vous un grand chef

Si vous êtes quelqu’un qui aime cuisiner à la maison, une chose qui peut vous décourager est de goûter à la nourriture du restaurant. Rien ne peut vous décourager de cuisiner à la maison comme de voir comment les pros le font. Cependant, avec certains livres de cuisine, vous pouvez facilement élever la qualité de votre cuisine maison à un tout autre niveau. Par où commencer quand il s’agit d’acheter des livres de cuisine réputés ?

Photo : Alfred Kenneally/Unsplash

L’histoire de la nourriture et de l’agitation à Harlem

Ce livre de The Red Rooster Cookbook est devenu un incontournable pour tous ceux qui aiment les côtes levées. Cela vous donne une bonne histoire sur la façon dont la nourriture à Harlem est devenue si populaire et sur la façon dont vous pouvez préparer ces aliments incroyables qui font partie intégrante de la vie dans cette partie du monde. Si vous aimez les côtes levées, vous trouverez facilement que ce livre de cuisine vous donne toutes les informations dont vous avez besoin.

Nourriture et histoires des rues, des maisons et des restaurants en bordure de route du nord de la Thaïlande

Si vous aimez la cuisine thaïlandaise, procurez-vous ce livre de Pok Pok. C’est un livre très agréable qui vous raconte comment la cuisine de rue thaïlandaise a gagné en popularité et s’est améliorée en qualité. Vous pouvez constater que de nombreux plats ici ne prennent que quelques minutes à préparer et pourraient être un bon moyen d’obtenir plus de variété – et plus de légumes verts – dans votre alimentation tout en appréciant le résultat et le goût qu’ils produisent.

Photo : SOCIALE . COUPER/Unsplash

Bossam, extrait de Momofuku : Un livre de cuisine

Ce livre de cuisine de Momofuku est un incontournable pour tous ceux qui aiment les aliments lentement rôtis. Cela vous donnera tous les détails dont vous avez besoin pour créer des plats coréens de qualité supérieure. Vous apprendrez le traitement, le processus et l’importance de guérir vos aliments. C’est également un excellent moyen d’apprendre à utiliser vos côtés de manière plus créative, en vous montrant comment tout utiliser, du riz et de la laitue aux condiments aléatoires. Les résultats sont presque toujours absolument spectaculaires et valent la peine d’être faits.

Sauce du dimanche, de The Frankies Spuntino Kitchen Companion & Cooking Manual

Ce livre de The Frankies Spuntino Kitchen Companion & Cooking Manual est notre dernier livre de cuisine. Nous adorons cela car cela peut être formidable pour vous donner des idées sur la façon de faire des sauces de qualité, comment créer une sauce qui a la texture et l’épaisseur parfaites, et comment vous assurer que vous n’allez pas trop loin. C’est une bonne idée de lire et de ramasser quelques bonnes idées sur la façon de faire la sauce complémentaire idéale.