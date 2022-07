Ces 35 applications sont infectées par des logiciels malveillants qui peuvent voler vos données et votre argent : supprimez-les au plus vite

in

Si vous avez l’une de ces applications, désinstallez-la dès que possible, car elles peuvent effacer vos données, accéder à vos comptes bancaires et bien plus encore.

Les experts en cybersécurité de Dr.Web ont récemment publié un rapport avertissant de la découverte de nouvelles menaces présentes dans le Google Play Store.

Plus précisément, cette étude révèle l’existence de 35 applications du Google Store infectées par des logiciels malveillants qui peuvent voler vos données et votre argent. Pour cette raison, nous vous recommandons, si vous en avez installé, de le supprimer dès que possible de votre mobile Android.

Avez-vous l’une de ces 36 applications sur votre mobile ? Supprimez-les dès que possible

En juin dernier, le laboratoire antivirus de Dr.Web a découvert près de 30 chevaux de Troie publicitaires de la famille Android.HiddenAds caché dans une série d’applications du Play Store qui a ajouté près de 10 millions de téléchargements. Dans les applications infectées par ce malware, nous pouvons trouver claviers virtuelsdes outils d’édition d’images ou applications de fond d’écranentre autres.

Afin de vous montrer des publicités, certaines de ces applications vous demandent la permission de afficher les fenêtres sur d’autres applications et d’autres vous demandent de les ajouter à une liste d’exclusion de la fonction d’économie de batterie. De plus, pour éviter d’être détectés, ces chevaux de Troie cacher leurs icônes dans le tiroir de l’application ou remplacez-les par des « moins visibles ».

La liste des applications infectées par ce malware est le suivant:

Éditeur de photos : filtre de beauté

Éditeur de photos : retoucher et découper

Éditeur de photos : filtres artistiques

Éditeur de photos – Créateur de mise en page

Éditeur de photos et gomme d’arrière-plan

Éditeur de photos et d’Exifs

Éditeur de photos – Effets de filtre

Filtres et effets photo

Retouche photo : Blur Image

Éditeur de photos : Couper, Coller

Clavier Emoji : Autocollants et GIF

clavier à thème néon

Thème néon – Clavier Android

Nettoyeur de caisse

cargaison de luxe

FastCleaner : nettoyeur de trésorerie

Skins d’appel – Thèmes d’appel

appelant drôle

Thèmes de téléphone CallMe

InCall : Historique des contacts

MyCall – Personnalisation des appels

Thème de l’appelant

Thème de l’appelant

Fonds d’écran drôles – Fond d’écran animé

Changeur de papier peint automatique 4K

Nouvel écran : Fonds d’écran 4D

Fonds d’écran et fonds d’écran

Notes – rappels et listes

De plus, les analystes de Dr.Web ont également découvert 3 autres applications infectées par le populaire cheval de Troie Jokerun logiciel malveillant capable de s’abonner à services de paiement mobile à votre insu.

Les trois applications Google Play qui cachent ce dangereux cheval de Troie sont les suivants:

Petit lanceur

Caméra 4K Pro

Autocollants Emoji Coeur

De même, les spécialistes de cette société de cybersécurité ont également découvert un autre cheval de Troie appelé Android.PWS.Facebookqui est conçu pour voler des données qui peuvent ensuite être utilisées pour pirater votre compte Facebook. Voici les applications infectées par ce malware :

YouToon – Effet de dessin animé AI

Piste – Effet photo de dessin animé

Enfin, les analystes de Dr.Web ont également révélé l’existence d’un autre malware appelé Android.Click.401.origin qui simule les actions de l’utilisateur, en faisant cliquer automatiquement sur des éléments interactifs situés dans ces applications tels que des bannières ou des liens publicitaires.

Applications infectées par ce cheval de Troie sont les suivants:

Rappel d’eau – Suivi et rappel

Yoga – Pour débutant à avancé

Dr.Web a déjà informé Google de l’existence de toutes ces menaces et, malgré la grande majorité de ces applications ont déjà été supprimées du Google Play Storepeut-être que certains d’entre eux sont encore disponibles en téléchargement.

