Ces 31 nouveaux emojis pourraient bientôt arriver sur iOS et Android

Juste à temps pour la Journée mondiale des emojis le 17 juillet, Emojipedia a dévoilé une sélection de 31 nouveaux emojis et variations pour Unicode 15.0. Parmi les nouveaux candidats pour la prochaine mise à jour figurent, par exemple, un visage qui tremble, plus de cœurs, d’animaux, de plantes et d’instruments de musique. Les nouveaux emojis pourraient être publiés pour iOS et Android plus tard cette année.

Comme le rapporte Emojipedia, les 31 emojis ne sont qu’une sélection. Les emojis qui seront finalement inclus dans Unicode 15.0 seront décidés en septembre par le Consortium Unicode, une organisation à but non lucratif qui développe davantage la norme Unicode.

Voici les suggestions d’emoji pour Unicode 15.0



Les nouveaux emojis pour Unicode 15.0 pourraient ressembler à ceci.



Image : © Emojipédia 2022



À quoi ressembleront exactement les emojis sélectionnés dans leur version finale Unicode n’est pas encore clair. Comme d’habitude, les emojis différeront légèrement dans la conception sur les différents systèmes d’exploitation. Emojipedia a déjà fait un échantillon de l’apparition possible des emojis. Les noms des 31 nouveaux emojis possibles sont les suivants :

visage tremblant

coeur bleu clair

coeur gris

coeur rose

Main poussant vers la droite (+ variations de ton de peau)

Main poussant vers la gauche (+ variations de teint)

Élan

âne

aile

oie

méduse

Gingembre

jacinthe

gousse de pois

ventilateur à main

Choix de cheveux

hochet

flûte

Khanda

ACCÈS INTERNET SANS FIL

oiseau (variante : noir)

Quand les nouveaux emojis apparaîtront-ils ?

La date de sortie exacte des nouveaux emojis n’a pas encore été déterminée. Cependant, après que le Consortium Unicode ait décidé de la sélection finale en septembre, les emojis devraient être intégrés à Unicode 15.0 assez rapidement. Il faudra peut-être un certain temps avant qu’Apple, Google, Meta et d’autres sociétés n’intègrent les versions adaptées des emojis dans leurs systèmes d’exploitation et leurs messagers. Nous nous attendons à ce que les nouveaux emojis apparaissent fin 2022 ou début 2023 au plus tôt.