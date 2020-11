Ces 3 moniteurs de jeu ont chuté de leur prix pour le Black Friday

Désormais, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas avoir un bon écran chez vous.

Qui n’aime pas ça renouveler votre moniteur? Surtout si c’est pour en profiter en travaillant ou en jouant. Cette semaine du Black Friday apporte de belles réductions, également dans la catégorie de l’informatique et des jeux, et ces 3 moniteurs Ils sont les meilleurs et les moins chers que verrez-vous aujourd’hui.

Que votre intention soit de travailler à domicile ou d’être là toute la journée retoucher des photos / vidéos ou jouer avec des graphismes de pointe, ces 3 moniteurs vous serviront à merveille.

HP EliteDisplay E243i– Un moniteur avec un design exquis, avec une base réglable en hauteur et qui est fait pour ceux qui éditent des photos et des vidéos au millimètre dans leur vie quotidienne. C’est un moniteur 24 pouces, avec une résolution de 1920 x 1200 et connexions de toutes sortes: VGA, HDMI, DisplayPort et 2 USB 3.0.

ASUS VG255H: le moins cher des trois, mais pas le pire. Nous parlons d’un moniteur très solide d’ASUS, dédié au gaming grâce à son temps de réponse de 1ms. Possède la technologie FreeSync, la résolution 1920 x 1080 dans ses 24,5 pouceset technologie anti-scintillement. Et les connexions sont bien servies: DVI, VGA, 2 HDMI et DisplayPort.

Samsung S34J552: l’un des moniteurs les plus spectaculaires que vous verrez aujourd’hui et moins cher. Nous sommes confrontés à un moniteur avec un format et une résolution ultra-larges de 34 pouces QHD (3440 x 1440). Sa dalle est de technologie VA, avec un contraste de 3000: 1 et une luminosité de 300 cd / m². Leurs connexions ne déçoivent pas: 2 HDMI et DisplayPort.

Tous ont la possibilité de les accrocher au mur ou sur un support comme ils l’ont Compatibilité de montage VESA. Vous ne serez déçu par aucun d’entre eux quel que soit le but que vous leur donnez.

