Ces 3 jeux vidéo devraient être adaptés au cinéma !

in

Cinéma/Jeux vidéo

Ce sont des classiques dans leurs genres et suscitent la passion de milliers de joueurs qui couperaient sûrement des billets dans les salles pour voir leurs idoles virtuelles en action.

© nintenderos.comLA légende de Zelda

Souvent, un jeu vidéo s’avère être une expérience suffisamment immersive pour hypnotiser le joueur et l’emmener dans des aventures incroyables. Quel que soit le genre, ces programmes peuvent être si engageants qu’ils deviennent une véritable dépendance pour la personne qui profite d’une course automobile, d’un jeu de tir à la première personne, d’un RPG ou d’un Beat em Up.

Les personnages qui les habitent « réalités alternatives » ils deviennent de véritables héros pour les gamers qui aiment partager leurs exploits avec des personnages charismatiques qui pourraient bien faire le saut vers d’autres supports au-delà des consoles ou du PC. En fait, le cinéma a déjà reçu tant d’adaptations de jeux vidéo en salles. Contenu de qualité ? Parfois oui, d’autres fois pas tellement.

3 jeux qui feraient des films géniaux

3. Megaman X

Nous savons déjà qu’il y a un film d’action en direct en développement de mégaman, mais la version que nous aimerions vraiment voir dans Spoiler est méga homme x, un caractère autre que Bombardier bleu original. X est un réploïde créé par le docteur Light et un chasseur de Mavericks, des robots aux sombres intentions menés par Sigma. En cours de route, le héros recevra l’aide d’un personnage très cool : le Maverick Hunter connu sous le nom de Zéro.

2. Dieu de la guerre

Le personnage phare de Sony, le Fantôme de Sparte, a été amené à assassiner sa famille et a juré de se venger des dieux pour cette tragédie. Kratos se lance dans une mission pleine de haine et de colère : assassiner Ares, le Dieux de la guerre. En chemin, cet anti-héros rencontrera des centaines de créatures mythologiques et d’ennemis qui tenteront de l’empêcher de réaliser son souhait.

1.La légende de Zelda

Un classique de Nintendo qui a lien comme protagoniste. Nous aimerions qu’ils adaptent la version Ocarina du temps, où le héros est un kokiri qui doit sauver la princesse Zelda d’Hyrule des griffes du maléfique gerudo, Ganondorf. La triforce Il sera divisé en trois parties comme ceci : Sagesse-Zelda, Courage-Link Oui Puissance-Gonondorf. Une expérience passionnante que les joueurs désignent comme le meilleur jeu de l’histoire. Il a révolutionné l’industrie!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂