Ces 3 astronautes lanceront la mission Crew-3 de SpaceX vers la Station spatiale internationale en 2021

La NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont sélectionné un trio d’astronautes pour voler dans l’espace dans le cadre de la mission Crew-3 de SpaceX.

SpaceX a lancé son Équipage-1 mission – la première mission spatiale entièrement opérationnelle de la société avec équipage – à la Station spatiale internationale en novembre. Maintenant, alors que SpaceX se prépare à Mission Crew-2 , dont le lancement est prévu au printemps 2021, trois astronautes pour la prochaine mission en équipage vers la station spatiale ont été annoncés.

Crew-3 comprendra les astronautes de la NASA Raja Chari (qui servira de commandant de la mission) et Tom Marshburn (qui servira de pilote), ainsi que l’astronaute de l’ESA Matthias Maurer (qui servira de spécialiste de mission), la NASA et ESA annoncé lundi (14 décembre) . Un quatrième membre d’équipage sera annoncé plus tard, occupant les sièges disponibles dans la capsule Crew Dragon de SpaceX.

Crew-3 devrait être lancé depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à l’automne 2021.

Cette mission sera le premier vol spatial de Chari. Ancien colonel de l’US Air Force, Chari est un pilote d’essai expérimenté qui a accumulé plus de 2 500 heures de vol. Chari est également membre de la Équipe Artemis – un groupe nouvellement annoncé de 18 astronautes de la NASA qui commenceront à s’entraîner pour des missions dans le cadre de l’ambitieux de l’agence Programme Artemis .

Marshburn est un médecin qui a servi dans le corps des astronautes en tant que chirurgien de vol au Johnson Space Center de la NASA à Houston et est devenu responsable des opérations médicales pour la station spatiale. Le vol Crew-3 sera le troisième voyage de Marshburn vers la station spatiale et sa deuxième mission de longue durée, après un passage en tant que membre d’équipage de la station en 2009 et son deuxième vol en 2013.

Crew-3 sera également le premier vol de Maurer dans l’espace. L’astronaute de l’ESA est originaire de Sankt Wendel dans l’état allemand de la Sarre. Maurer a travaillé dans l’ingénierie et la recherche et a passé 16 jours à s’entraîner sous l’eau à l’installation spatiale analogique NEEMO (opérations de mission pour l’environnement extrême de la NASA).

Le trio et leur quatrième membre d’équipage passeront six mois à bord de la station spatiale, chevauchant le séjour de l’équipage-2 à bord du laboratoire en orbite.

Alors que Crew-3 sera la troisième mission de rotation d’équipage de SpaceX dans l’espace, ce sera le quatrième lancement d’astronaute de la société; avant Équipage-1 , SpaceX a terminé avec succès sa mission Demo-2 plus tôt cette année. Demo-2 a démontré que le véhicule Crew Dragon de l’entreprise pouvait transporter en toute sécurité les astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale. Avec le succès de Demo-2, SpaceX a lancé Crew-1 le 14 novembre.

Ces missions d’équipage commercial signifient que la NASA est à nouveau en mesure de lancer des astronautes depuis les États-Unis au lieu du Kazakhstan sur des véhicules russes Soyouz, comme cela était requis depuis la fin du programme de navette de l’agence en 2011.

