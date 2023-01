Ces 3 applications contiennent des malwares et ont été téléchargées plus de 20 millions de fois : supprimez-les de votre mobile

in

Soyez très prudent avec les applications que vous installez sur votre mobile : si vous possédez l’une de ces trois applications, vous devez les supprimer au plus vite.

Le Google Play Store ne comprend pas seulement des applications 100% sécurisées

Avec plus de vingt millions d’installations dans l’ensemble, la nouvelle campagne de logiciels malveillants découvert dans Google Play Store C’est l’une des plus répandues qui ait été observée ces derniers mois. Le pire c’est que il n’a fallu que trois applications infectées pour atteindre un si grand nombre d’utilisateurs.

Les experts en cybersécurité de Dr. Web ont été chargés de mettre au jour la menace, cachée dans applications qui promettaient des récompenses financières aux utilisateurs en échange de la réalisation de différentes actions. En réalité, de telles récompenses étaient pratiquement impossibles à obtenir, mais les créateurs des applications ont obtenu des avantages en inonder les appareils de ses « victimes » de publicités et de publicités de tout type.

Les applications restent disponibles sur Google Play

Le rapport des chercheurs indique que les trois candidatures, toujours disponible en téléchargement sur Google Play, utilisez une technique similaire. Une fois téléchargés, les utilisateurs se sont vu proposer différents types de des récompenses en échange de rester actif pendant la journée, soit en atteignant un certain nombre de pas, soit une distance de marche spécifique.

Cependant, une fois que les utilisateurs ont réussi à accumuler un quantité importante de récompensesl’application a forcé voir des dizaines d’annonces afin de les obtenir. Mais même en faisant cela, il n’était pas possible d’obtenir les prix.

De plus, les chercheurs suggèrent que les applications ont été récemment mises à jour de supprimer l’option d’échanger des récompenses contre des cartes-cadeaux pour les magasins en ligne, une fonction qui était présente à sa création.

Malgré l’incapacité des utilisateurs à obtenir les récompenses, Actuellement, les trois applications cumulent déjà plus de vingt millions d’installations au totalêtre « Lucky Step – Suivi de la marche » le plus téléchargé, avec plus de dix millions de téléchargements.

les applis WalkingJoy et Lucky Habit : suivi de la santé accumuler cinq millions d’installations chacun, et ils utilisent tous le même technique de logiciel publicitaire générer des revenus au détriment des utilisateurs. Cette technique consiste à afficher les publicités en plein écran difficile à fermer, et même prendre le contrôle de l’écran même lorsque d’autres applications sont en cours d’exécution.

Étant donné que les applications continuent d’être présentes dans le catalogue Play Store, il est très important éviter de télécharger à la fois ces applications et d’autres similaires qui garantissent des récompenses en échange de tâches apparemment utiles. De même, ceux qui ont l’une des trois applications installées sur leurs appareils devraient se débarrasser d’eux dès que possible.

