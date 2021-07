Ces 3 Américains viennent de remporter les premières médailles d’or olympiques pour les États-Unis dans leur sport

Trois athlètes américains viennent d’entrer dans l’histoire de leur sport aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Will Shaner, Lee Kiefer et Anastasija Zolotic ont chacun remporté une médaille d’or dans leurs épreuves, marquant la première fois que les États-Unis remportent respectivement la première place à la carabine à air comprimé 10 mètres masculin, au fleuret individuel féminin et au taekwondo féminin.

Shaner a remporté la deuxième médaille d’or au classement général des États-Unis aux Jeux olympiques, après la victoire de Chase Kalisz au 400 mètres quatre nages individuel masculin.

Le tireur américain de 20 ans, le plus jeune homme à se qualifier pour une compétition olympique de carabine, a terminé avec 251,6 points, un record olympique. Le Chinois Sheng Lihao était derrière avec 250,9 points.

L’équipe américaine a célébré la victoire de Shaner sur Instagram, partageant une photo du jeune athlète mordant sa médaille d’or.

« Une grosse bouchée de votre champion olympique de carabine à air comprimé à 10 m, @w1lliam_shaner. 🥇#TokyoOlympics », disait la légende.

Kiefer est le premier Américain à remporter une médaille d’or dans une épreuve de fleuret individuel, battant la championne olympique en titre Inna Deriglazova 15-13.

L’olympien de 27 ans a également valu aux États-Unis sa première médaille d’escrime des Jeux de 2020. Il s’agit de la première médaille olympique en carrière de Kiefer après avoir terminé à la cinquième place aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Sa médaille est devenue la neuvième médaille au total pour les États-Unis lors des Jeux de Tokyo.

Gerek Meinhardt, le mari de Kiefer et collègue olympien, a célébré sa victoire sur Instagram et Twitter. Il a pris un selfie du couple rayonnant vers la caméra avec la médaille d’or en plein écran.

« Ma femme vient de réaliser mon rêve olympique @leetothekiefer 🥇 Les mots GOLD ne peuvent décrire à quel point elle le voulait, à quel point elle a travaillé dur ou à quel point je suis fier d’elle », a écrit Meinhardt dans la légende. «Merci à TOUS pour les incroyables mots de soutien. Nous avons ressenti chacun d’eux. Félicitations @amgadkhazbak- @usfencing HISTORY !!”

Lors de sa toute première apparition aux Jeux olympiques, Zolotic, 18 ans, est devenue la première femme américaine à remporter une médaille d’or en taekwondo. Le dernier Américain à remporter une médaille d’or en taekwondo aux Jeux olympiques était Steven Lopez en 2004.

Après deux jours de compétition, Team USA a remporté 10 médailles au total, dont les médailles d’or remportées par Shaner, Kiefer et Zolotic.

Jagger Eaton, 20 ans, a remporté la médaille de bronze lors de la toute première finale olympique de skateboard dans la compétition masculine de rue.

La natation américaine a remporté six médailles lors de la première soirée de natation aux Jeux olympiques, dont la médaille d’or de Kalisz et la médaille d’argent de son coéquipier Jay Litherland dans la même épreuve. Kieran Smith a remporté le bronze au 400 mètres nage libre masculin à ses débuts olympiques, tandis qu’Emma Weyant et Hali Flickinger ont remporté l’argent et le bronze au 400 mètres quatre nages individuel féminin. Le relais 4×100 libre féminin a valu à la natation américaine sa sixième médaille de la journée.

En rapport: