Ces 27 téléphones Xiaomi sont prêts à être mis à jour vers MIUI 12.5

Nous vous avançons déjà les nouvelles qui arriveraient avec MIUI 12.5 à tous les téléphones Xiaomi compatibles, et maintenant vous pouvez connaître les 27 premiers téléphones qui seront mis à jour dans les semaines à venir!

Tout n’est pas une bonne nouvelle pour Xiaomi Ces derniers temps, et c’est que malgré le fait que la société allait de mieux en mieux tant dans le cours boursier que dans les chiffres de vente et les utilisateurs à la fin de 2020 de crise cardiaque, la vérité est que son inclusion dans une liste secondaire du gouvernement de les États-Unis, où ils sont cités fabricants liés à l’armée chinoise, les a laissés dans une position difficile pour commencer 2021.

C’est vrai que pour l’instant ils ne perdront pas leurs privilèges, ni ses accords ni ses licences de commerce avec des entreprises ou technologies américaines, et en fait le Xiaomi Mi 11 présenté avant même le dernier réveillon du Nouvel An, arrive déjà avec Android 11 et les dernières nouvelles du système MIUI 12.5 dans son pays natal, où la plupart choisissent les unités avec chargeur inclus bien que suivant Apple, le géant chinois ait décidé de l’éliminer du paquet.

Et en parlant de actualité de la personnalisation la plus connue de la plateforme Android, qui n’est autre que MIUI et son apparence soignée si appréciée en Chine, la vérité est qu’il y a quelques semaines, nous avons révélé toutes les nouvelles fonctionnalités qui arriveraient avec MIUI 12.5 au pratiquement tout le catalogue d’appareils Xiaomi, du moins aux plus performantes, ainsi qu’à la gamme de ses sous-marques, Poco et Redmi pour commencer.

Toutes les actualités qui atteindront votre mobile Xiaomi avec MIUI 12.5

Voulez-vous savoir quels seront ces appareils qui recevront MIUI 12.5 avant tout le monde, évidemment à côté d’un Xiaomi Mi 11 qui a déjà publié ce firmware? Parce que les collègues de GSMArena ont suivi des sources chinoises pour nous informer les 27 premiers terminaux qui seront prêts très prochainement pour recevoir votre package de mise à niveau en phase bêta.

On parle de tous ces modèles qui suivent, donc si vous en avez un, nous vous félicitons déjà:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Jeunesse

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Explorateur Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi CC9e

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30S

Xiaomi Redmi K30 Racing

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

Déjà dans sa présentation Xiaomi nous avait promis « Plus d’une douzaine de smartphones » pour les MIUI 12.5 premiers tests, qui s’accompagne d’importantes améliorations optimisation et consommation d’énergie, bien que cette liste, comme vous le verrez, a été beaucoup élargie pour la joie de presque tout le monde.

Quoi qu’il en soit, comme toujours, le bêta fermé aura lieu en Chine et sans les services Google, donc malheureusement, nous, Européens et Latino-Américains, devrons attendre encore un peu, sûrement au moins 3 ou 4 semaines pendant que les tests sont terminés, alors pour l’instant patience … C’est une bonne nouvelle en tout cas!

