CES 2021: TCL présentera les mini-LED de nouvelle génération et les futures technologies d’affichage lors de l’événement

Tendance FP06 janv.2021 17:06:30 IST

TCL Electronics a annoncé mercredi 6 janvier qu’il présenterait la nouvelle génération de mini-LED et de futures technologies d’affichage au Consumer Electronics Show (CES) 2021. Pour la toute première fois, l’événement sera le «CES numérique». TCL a déclaré qu’il se joindrait à plusieurs sessions au CES 2021, y compris l’annonce à la presse mondiale. Il présentera également ses dernières technologies et présentera une gamme complète d’appareils électroménagers intelligents aux utilisateurs.

Outre les téléviseurs Mini-LED et QLED, TCL présentera une gamme complète d’appareils électroménagers intelligents, y compris des barres de son. Le leader de l’électronique grand public présentera également des appareils mobiles populaires grâce à sa stratégie AIxIoT en cours.

Le PDG de TCL Industrial Holdings et de TCL Electronics, Kevin Wang, a déclaré que la société était fière d’être au CES 2021 et de faire partie de cette industrie dynamique.

«En tant que l’une des principales marques d’électronique grand public au monde et deuxième plus grande marque de télévision en Amérique, notre mission est de rendre la vie intelligente grâce à une technologie innovante grâce à notre stratégie AIxIoT. Pour aller de l’avant, nous nous engageons à fournir les meilleurs produits et services intelligents aux utilisateurs du monde entier. «

Outre TCL, les plus grandes marques technologiques LG, Samsung, Philips, Canon et Lenovo participeront au CES 2021. L’événement est organisé par Intel et se tiendra du 11 au 14 janvier. L’événement en ligne sera ouvert aux médias, aux initiés de l’industrie et au grand public. Cependant, ils devront visiter le site officiel du CES 2021 et s’inscrire pour voir l’événement.

Au CES 2021, LG Display présentera son premier écran OLED (CSO) cinématographique pliable de 48 pouces. La société a déclaré que l’écran peut se plier à une courbure de 1000R sans affecter aucune de ses fonctionnalités.

