CES 2021: Sony dévoile le drone Airpeak, la gamme de téléviseurs Bravia XR, la berline Vision S et plus

Lors de l’événement CES 2021 en cours, Sony a dévoilé une gamme de produits. Ces produits comprennent le drone Airpeak, la gamme de téléviseurs intelligents Bravia XR et des haut-parleurs sans fil avec 360 Reality Audio. La société a également révélé quelques détails sur sa berline Vision S. Sony a également souligné l’évolution de la PlayStation lors de l’événement. La société a annoncé qu’elle lancerait un service de diffusion de contenu vidéo en direct en collaboration avec les principaux labels de musique d’ici la fin de cette année. Ce service combinera « le champ sonore spatial et les images de 360 ​​Reality Audio ».

Drone Airpeak

Sony a révélé que le drone «Airpeak» sera livré avec un appareil photo sans miroir plein cadre Alpha de Sony. Selon la société, ce drone est destiné aux créateurs de production vidéo capables d’enregistrer une vidéo avec précision lors d’un vol stable. Selon le communiqué de presse, « A travers cette initiative, Sony vise à contribuer à l’évolution des drones et à générer de la valeur au sein de ce marché en croissance au plus haut niveau. »

Découvrez les dernières nouvelles de Sony dévoilées au CES 2021, à commencer par la révélation exclusive d’Airpeak. En savoir plus: https://t.co/ltzutqpAgx #SonyCES pic.twitter.com/B0HpRGpSKF – Sony (@Sony) 11 janvier 2021

Gamme Sony Bravia XR

Sony a annoncé la gamme de téléviseurs intelligents Bravia XR qui comprend Cognitive Processor XR. Selon Sony, «il détecte les points focaux du spectateur et analyse de manière croisée de nombreux éléments de qualité d’image pour produire une image plus naturelle et plus proche de la mémoire humaine». La nouvelle gamme comprend désormais la compatibilité HDMI 2.1, la fonction vocale mains libres, la compatibilité des haut-parleurs intelligents, etc. L’un des points forts de cette gamme de téléviseurs comprend également la prise en charge de Google TV. Selon l’entreprise, « Cette gamme présente également Google TV, une toute nouvelle expérience de divertissement qui rassemble des films, des émissions, des émissions en direct et bien plus à partir d’applications et d’abonnements et les organise juste pour vous. Trouvez facilement quelque chose à regarder avec des recommandations personnalisées et Ajoutez des émissions et des films à vos favoris dans une seule liste de surveillance pour savoir ce qu’il faut regarder. «

La gamme de téléviseurs nouvellement annoncée comprend cinq modèles. Le modèle de téléviseur LED Master Series Z9J 8K est disponible dans des tailles d’écran de 75 pouces et 85 pouces. Le modèle de téléviseur OLED Master Series A90J est disponible en options de 55 pouces, 65 pouces et 83 pouces. Le téléviseur OLED A80J sera disponible dans des tailles d’écran de 77 pouces, 65 pouces et 55 pouces. Le téléviseur LED X95J 4K est disponible en versions de 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces. Enfin, le téléviseur LED X92 est disponible dans des tailles d’écran de 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces et 100 pouces.

Vision-S berline

Sony a tease un prototype de la berline Vision-S lors de l’événement et a annoncé que l’activité de développement du véhicule avait atteint la prochaine étape. Il a en outre ajouté que le véhicule était passé aux essais sur route publique en Autriche en décembre 2020.

Haut-parleurs sans fil avec 30 Reality Audio

Sony a également dévoilé deux haut-parleurs sans fil SRS-RA3000 et SRS-RA5000 qui sont livrés avec Chromecast intégré et prise en charge 360 ​​Reality Audio. Les deux haut-parleurs peuvent également être ajoutés à un écosystème Google Home et Alexa d’Amazon. Au prix de 359 € (environ 31 200 Rs), le RA-3000 résiste à l’humidité de sorte qu’il peut également être utilisé dans la cuisine ou la salle de bain. Le RA5000 est au prix de 599 € (environ 53 500 Rs). Ils seront disponibles à l’achat au Royaume-Uni et en Europe le mois prochain.

Écrans LED en cristal

Cette série d’écrans est équipée d’un processeur d’image X1 doté de la technologie de contrôle LED de Sony. Ces écrans peuvent être utilisés dans les salles d’exposition d’entreprise, les halls d’entrée et les productions virtuelles.

