CES 2021: Samsung organisera aujourd’hui un événement à 19h30 IST, pourrait dévoiler les téléviseurs Neo QLED avec mini-LED

11 janv.2021 18:12:53 IST

Le géant de la technologie Samsung va dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs haute définition cette année CES 2021. La nouvelle gamme de Samsung comprendra un téléviseur Neo QLED ou un « téléviseur LED à points quantiques » ainsi qu’un système de rétroéclairage amélioré basé sur la mini-LED. Samsung détaillé dans son portfolio 2021 qu’il introduit la nouvelle technologie d’affichage de Neo QLED sur ses modèles phares 8K (QN900A) et 4K (QN90A). De plus, la nouvelle source lumineuse de Quantum Mini LED améliorera le contraste et augmentera la luminance.

Comme son nom l’indique, la technologie de rétroéclairage Mini LED utilise des éléments LED individuels beaucoup plus petits. Ces éléments derrière l’écran pourront focaliser la lumière sur une zone beaucoup plus petite, ce qui entraînera une luminosité beaucoup plus localisée et un contraste plus élevé. La Quantum Mini LED sera contrôlée par la technologie Quantum Matrix et par un nouveau processeur d’image appelé Neo Quantum Processor.

Selon Samsung, le puissant processeur a «des capacités de montée en gamme améliorées». Il utilise 16 modèles de réseaux neuronaux différents afin d’optimiser la qualité d’image en sortie d’image 4K et 8K quelle que soit la qualité d’entrée. En outre, le téléviseur Neo QLED 8K est livré avec un « Infinity One Design » qui rend le téléviseur presque sans lunette pour une expérience plus immersive. Le 8K TV Sports Object Tracking Sound (OTS) Pro et SpaceFit Sound pour personnaliser l’audio du téléviseur. Les aides technologiques avancées pourront gérer le son de sortie en fonction de la taille de la pièce.

En dehors de cela, Samsung a également annoncé qu’il emprunterait la voie de «Going Green» en ce qui concerne son activité de télévision. Ils prévoient de le faire en réduisant l’empreinte carbone et en améliorant l’efficacité énergétique au fil des ans. De plus, tous les téléviseurs Lifestyle 2021 et la plupart de la gamme Neo QLED 2021 seront livrés dans un emballage écologique. Les téléviseurs Samsung seront également équipés d’une télécommande à énergie solaire.

