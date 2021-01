CES 2021: les téléviseurs Google TCL dotés de la technologie Mini LED, 8K et QLED dévoilés lors de l’événement

12 janv.2021 19:11:32 IST

La marque de télévision TCL a annoncé le déploiement d’une série de téléviseurs TCL Google cette année au CES 2021. La société a annoncé qu’elle déploierait d’abord les téléviseurs aux États-Unis, puis dans d’autres régions du monde. Dans un déclaration, TCL a déclaré que ses téléviseurs Google combineraient les technologies d’affichage de pointe de la société telles que Mini LED, 8K et QLED avec la nouvelle expérience de divertissement de Google. Parlant du développement, Kevin Wang, PDG de TCL Industrial Holdings et TCL Electronics a déclaré que l’introduction du TCL Google TVS portera leur partenariat avec Google au niveau supérieur.

Wang a ajouté: «Notre thème au CES de cette année est« Vivre plus »et en combinant des écrans de pointe avec un contenu intelligent et pratique optimisé par Google, je suis convaincu que nous allons permettre aux gens du monde entier de faire exactement cela en 2021. . »

Selon Shobana Radhakrishnan, directrice principale de l’ingénierie, Google TV, ils sont ravis de s’associer à TCL pour proposer Google TV aux consommateurs du monde entier et que Google TV est une expérience télévisuelle plus utile et plus agréable qui aidera les utilisateurs à trouver le contenu qu’ils aime regarder.

La société a annoncé que les téléviseurs TCL de Google rassemblent des films, des émissions, la télévision en direct à partir d’applications et d’abonnements, en les organisant pour chaque utilisateur. Les téléviseurs proposent des recommandations personnalisées afin que les utilisateurs de TCL puissent découvrir de nouvelles choses à regarder ou même demander à Google de trouver des films et des émissions pour eux.

