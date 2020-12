CES 2021: les réfrigérateurs InstaView de LG avec des fonctionnalités améliorées

Ce sera bientôt le moment de nouveau: en janvier, des fabricants de technologies du monde entier présenteront leurs innovations au CES 2021 à Las Vegas. LG annonce des appareils améliorés pour ses réfrigérateurs InstaView à l’occasion du salon américain de l’électronique grand public.

Une plus grande vitre dans la porte du réfrigérateur et une meilleure hygiène du distributeur d’eau devraient rendre les réfrigérateurs intelligents encore plus conviviaux. LG promet cela dans un communiqué de presse.

Panneau de verre beaucoup plus grand dans la porte du réfrigérateur

Rien ne change le principe des réfrigérateurs InstaView. Si vous frappez deux fois sur la vitre transparente de la porte du réfrigérateur, le contenu de l’appareil sera illuminé. L’utilisateur peut avoir une vue d’ensemble sans ouvrir la porte du réfrigérateur et ainsi perdre du froid ou de l’énergie. Et c’est encore mieux qu’avant, car la vitre intégrée est 23% plus grande que sur les appareils précédents de la série.

LG a également amélioré l’hygiène. Grâce à sa technologie UV, 99,99% des bactéries et des germes doivent être éliminés du robinet du distributeur d’eau du réfrigérateur. Cela se produit automatiquement une fois par heure, mais peut également être effectué en appuyant sur un bouton.

Les réfrigérateurs InstaView pré-honorés au CES 2021

Grâce à la fonction WiFi, le réfrigérateur peut être contrôlé via un smartphone. Par exemple, vous pouvez régler la température à distance. Les appareils InstaView ont également une commande vocale. Le réfrigérateur s’ouvre sur commande, vous pouvez également interroger l’état du glaçon et du distributeur d’eau. Les nouveaux réfrigérateurs InstaView de LG ont déjà reçu le prix de l’innovation CES 2021.